Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората

"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.