Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.

Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората

Чете се за: 01:02 мин.
У нас
делян пеевски новото начало българия гради решителност вяра името хората
Снимка: ДПС
"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва в съобщението.

#ДПС - Ново начало #пеевски #ДПС

