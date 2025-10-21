Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда

Бившият френски президент Никола Саркози влезе в затвора за изпълнение на 5-годишна присъда за "престъпен заговор".



В жест на подкрепа негови привърженици се събраха пред дома му в 16-и парижки район, за да го изпратят при заминаването му за затвора "Сантe".

Те изпяха Марсилезата и скандираха "Николa".

През септември 70-годишният Саркози беше признат за виновен за незаконно получаване на средства в размер на милиони евро от покойния либийски лидер Муамар Кадафи за финансиране на президентската си кампания през 2007 г.

Той отрича обвиненията и вече е подал молба за освобождаване.

Саркози е първият бивш френски лидер, вкаран зад решетките след маршал Филип Петен, който сътрудничи на нацистите и е осъден на доживотен затвор след края на Втората световна война.