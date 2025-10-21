БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Убийците нямат място сред нас": Близките на убития Ангел от Пазарджик искат да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Роднини и приятели на убития 21-годишен Ангел Здравков от Пазарджик се събраха пред Съдебната палата в Пловдив с искане да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия Никола Райчев.

Според обвинението през септември 2023 година 19-годишният Райчев е проследил Здравков и го е намушкал два пъти в слабините и бедрото, причинявайки смъртта му. Делото беше квалифицирано като убийство, извършено с особена жестокост и с пряк умисъл. Защитата на подсъдимия обжалва решението на Окръжния съд и иска по-лека присъда. Според защитата смъртта е причинена по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. На заседанието днес апелативният прокурор Румен Попов посочи, че първоинстанционната присъда е правилна и е налице предумисъл. А родителите на убития Ангел заявиха, че вече две години живеят с болката от загубата.

Михаела Здравкова- майка на Ангел: "Убийците нямат място сред нас, трябва да са си в затвора и искаме съдът да е безкомпромисен и да се потвърди доживотната присъда."

Недялко Здравков - баща на Ангел: "Да покажем на съдебната система и на народа, че ни пука и че в памет на нашето дете не би трябвало да му се свали присъдата на 15 години, както обжалва той и неговия адвокат."

Нора Здравкова - баба на Ангел: "На видеото го видяхме. Всички го видяха - “аз съм килъра”. Знае кой е. Знае какво е направил. Минути след това е избягал от мястото и знае къде отива. Какво повече от това. “Аз съжалявам”. Аз също съжалявам."

#Ангел Здравков #близки #Пазарджик #доживотен затвор

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
6
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Сигурност и правосъдие

Асоциация на прокурорите в България за побоя над колега - това е недопустимо и брутално нападение срещу държавността
Асоциация на прокурорите в България за побоя над колега - това е недопустимо и брутално нападение срещу държавността
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Чете се за: 00:47 мин.
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева
Чете се за: 03:17 мин.
Обвиненият за убийството в столичния търговски център е направил самопризнания Обвиненият за убийството в столичния търговски център е направил самопризнания
Чете се за: 03:37 мин.
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ