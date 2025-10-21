"Убийците нямат място сред нас": Близките на убития Ангел от Пазарджик искат да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия

Роднини и приятели на убития 21-годишен Ангел Здравков от Пазарджик се събраха пред Съдебната палата в Пловдив с искане да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия Никола Райчев.
Според обвинението през септември 2023 година 19-годишният Райчев е проследил Здравков и го е намушкал два пъти в слабините и бедрото, причинявайки смъртта му. Делото беше квалифицирано като убийство, извършено с особена жестокост и с пряк умисъл. Защитата на подсъдимия обжалва решението на Окръжния съд и иска по-лека присъда. Според защитата смъртта е причинена по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. На заседанието днес апелативният прокурор Румен Попов посочи, че първоинстанционната присъда е правилна и е налице предумисъл. А родителите на убития Ангел заявиха, че вече две години живеят с болката от загубата.
Михаела Здравкова- майка на Ангел: "Убийците нямат място сред нас, трябва да са си в затвора и искаме съдът да е безкомпромисен и да се потвърди доживотната присъда."
Недялко Здравков - баща на Ангел: "Да покажем на съдебната система и на народа, че ни пука и че в памет на нашето дете не би трябвало да му се свали присъдата на 15 години, както обжалва той и неговия адвокат."
Нора Здравкова - баба на Ангел: "На видеото го видяхме. Всички го видяха - “аз съм килъра”. Знае кой е. Знае какво е направил. Минути след това е избягал от мястото и знае къде отива. Какво повече от това. “Аз съжалявам”. Аз също съжалявам."