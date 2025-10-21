"Убийците нямат място сред нас": Близките на убития Ангел от Пазарджик искат да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия

Роднини и приятели на убития 21-годишен Ангел Здравков от Пазарджик се събраха пред Съдебната палата в Пловдив с искане да бъде потвърдена доживотната присъда за подсъдимия Никола Райчев.

Според обвинението през септември 2023 година 19-годишният Райчев е проследил Здравков и го е намушкал два пъти в слабините и бедрото, причинявайки смъртта му. Делото беше квалифицирано като убийство, извършено с особена жестокост и с пряк умисъл. Защитата на подсъдимия обжалва решението на Окръжния съд и иска по-лека присъда. Според защитата смъртта е причинена по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. На заседанието днес апелативният прокурор Румен Попов посочи, че първоинстанционната присъда е правилна и е налице предумисъл. А родителите на убития Ангел заявиха, че вече две години живеят с болката от загубата.

Михаела Здравкова- майка на Ангел: "Убийците нямат място сред нас, трябва да са си в затвора и искаме съдът да е безкомпромисен и да се потвърди доживотната присъда."