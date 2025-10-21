БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
Пострелян е и 7-годишният му брат, инцидентът е станал в село Люляково, извършителят е задържан

полицейска лента
Снимка: БГНЕС
Трима души са били убити в бургаското село Люляково. Инцидентът е станал малко след 04.00 ч.

По първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН- Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на Спешна помощ и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР-Бургас, извършителят е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.

#село Люляково #тройно убийство #Бургаско

Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
280 000 евро за ... пясък? Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине 280 000 евро за ... пясък? Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Наръгаха 36-годишен мъж в Сунгурларе след скандал Наръгаха 36-годишен мъж в Сунгурларе след скандал
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
