ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

По неофициална информация задържаният и баща му са с псхичини проблеми

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тройно убийство в село Люляково до Бургас. 25-годишен мъж застреля майка си, сестра си и леля си, а 7-годишиният му брат оцеля по чудо, след като той е бил ранен. Стрелецът подпалил семейната къща, за да прикрие престъплението. След близо 5-часово издирване е заловен, след клопка, устроена от полицията.

25-годишният Фахри извършил убийството през нощта, в къщата на семейството си.

"Доколкото разбрах, е взел пушката на чичо си и е стрелял", каза Хюсеин Ахмед, бивш кмет на Руен.

Застрелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. За да прикрие престъплението, подпалил къщата. Малкият му брат обаче не бил със сериозни наранявания. Ранено, детето успяло да избяга от къщата, преди убиецът да я подпали и сигнализирало за случая на съседи.

"Първо е искало детето да влезе в нас сутринта, рано, когато е станала тази работа. Обаче си е казало – "ако отида в батко Селайдин, сигурно и тях ще убие" и започнал надолу да бяга, при другия комшия, прескочил оградата и влязъл у тях", каза Селайдин, съсед.

На място пристигнала полиция, но извършителят е избягал в гората. След часове е примамен сам да слезе в центъра на село Люляково, където е задържан.

На този етап причините за жестокостта остават мистерия. В селото обаче знаят, че проблеми в семейството има отдавна. Бащата на стрелеца имал ограничителна заповед.

"Почти не се разбираха, доколкото знам дори в момента имат дело за развод", каза Хюсеин Ахмед, бивш кмет на Руен.

БНТ: Друг път имало ли е насилие в тази къща?

Хюсеин Ахмед: В последно време научих, че е имало някакво насилие и след това полицията взима решение да не се доближава до къщата.

"Тя майката е виновна. Друго нищо не мога да кажа. Тя беше повече проблемна, предизвикваше някои проблеми с мъжа си, с децата си", каза Гюлсим, съсед.

По неофициална информация задържаният младеж и баща му били с психични проблеми. Утре се очаква полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

#Люляково #тройно убийство #Бургаско

Последвайте ни

