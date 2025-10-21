БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Запази

Според МВР става дума за опит за убийство. Нападателят е маскиран и избягал

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е нападнат и пребит с чук снощи. На Илиев и семейството му незабавно е назначена охрана от правосъдния министър. Заради нападението под охрана е поставен и още един магистрат с когото Илиев е работил. От правосъдното министерство съобщиха, че заради заплахи Илиев е бил охраняван и през 2024 година, но по негово искане охраната му е била свалена. Илиев беше зам. градски прокурор до лятото на тази година. В момента е редови обвинител в Софийската градска прокуратура.

Иво Илиев е нападнат снощи малко преди 19:30 часа пред гаражната клетка в подземния паркинг на кооперацията, в която живее, научи "По света и у нас". Маскиран мъж му нанася няколко силни удара с чук и бяга.

Мирослав Рашков, главен секретар на МВР: "Към момента е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Състоянието на колегата е стабилно. Все още с опасност за живота. Работи се по всички горещи версии. И не можем да дадем повече подробности по този въпрос."

Според наши източници, Илиев не е викал Бърза помощ, а с частен автомобил е откаран в болница, където е настанен в реанимация. Част от съседите му снощи видели, че около кооперацията им има много полиция. Други разбрали за случилото се сутринта.

- Нищо не съм видяла, не съм очевидец на нищо. Просто имаше коментари в групата на живущите, че е имало някакъв побой в зоната на гаражите. Само това знам.

Съседката по гараж на Иво Илиев разбрала от медиите, че той е нападнат в подземния паркинг на кооперацията:

- Той е младо момче. Аз го виждах вчера на обяд тук. Младо момче, много фин човек. Всеки път си казваме добър ден. Аз не съм от България, аз съм от Македония. Но тук живее две години и половина. Но поне гаражите ни са един до друг. Много приятен човек.

Полицията е иззела записите от охранителните камери в района, включително и тези на входа към подземния паркинг на кооперация. Една от версиите, по които се работи е, че нападението е свързано с някое от разследванията, по които Иво Илиев работи. До лятото той беше заместник градски прокурор и напусна шефския пост след пенсионирането на градската прокурорка Илияна Кирилова като част от нейния екип.

снимка: БТА/Архив

Ръководеше криминалния отдел на Софийската градска прокуратура и координираше разследванията на тежки престъпления като убийства, опити за убийства, отвличания, въоръжени грабежи. Работил е по разследванията за убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса, както и по случая с валиумния изнасилвач Йохан Стелингверф. През 2014 година е имало заплахи срещу Иво Илиев и тогава му е назначена охрана. Няколко месеца по-късно той е поискал свалянето ѝ.

От Асоциацията на прокурорите определят нападението над Иво Илиев като като недопустимо и брутално нападение срещу държавността. И заявяват, че то е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция.

Репортери: Иво Никодимов, Алекс Христов

#нападение над прокурор #зам.-градски прокурор #Асоциация на прокурорите #Иво Илиев

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Сигурност и правосъдие

Нападението над прокурор Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, заяви зам. градският прокурор на София
Нападението над прокурор Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, заяви зам. градският прокурор на София
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:17 мин.
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в...
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ