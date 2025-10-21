Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е нападнат и пребит с чук снощи. На Илиев и семейството му незабавно е назначена охрана от правосъдния министър. Заради нападението под охрана е поставен и още един магистрат с когото Илиев е работил. От правосъдното министерство съобщиха, че заради заплахи Илиев е бил охраняван и през 2024 година, но по негово искане охраната му е била свалена. Илиев беше зам. градски прокурор до лятото на тази година. В момента е редови обвинител в Софийската градска прокуратура.

Иво Илиев е нападнат снощи малко преди 19:30 часа пред гаражната клетка в подземния паркинг на кооперацията, в която живее, научи "По света и у нас". Маскиран мъж му нанася няколко силни удара с чук и бяга.

Мирослав Рашков, главен секретар на МВР: "Към момента е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Състоянието на колегата е стабилно. Все още с опасност за живота. Работи се по всички горещи версии. И не можем да дадем повече подробности по този въпрос."

Според наши източници, Илиев не е викал Бърза помощ, а с частен автомобил е откаран в болница, където е настанен в реанимация. Част от съседите му снощи видели, че около кооперацията им има много полиция. Други разбрали за случилото се сутринта.

- Нищо не съм видяла, не съм очевидец на нищо. Просто имаше коментари в групата на живущите, че е имало някакъв побой в зоната на гаражите. Само това знам.

Съседката по гараж на Иво Илиев разбрала от медиите, че той е нападнат в подземния паркинг на кооперацията:

- Той е младо момче. Аз го виждах вчера на обяд тук. Младо момче, много фин човек. Всеки път си казваме добър ден. Аз не съм от България, аз съм от Македония. Но тук живее две години и половина. Но поне гаражите ни са един до друг. Много приятен човек.

Полицията е иззела записите от охранителните камери в района, включително и тези на входа към подземния паркинг на кооперация. Една от версиите, по които се работи е, че нападението е свързано с някое от разследванията, по които Иво Илиев работи. До лятото той беше заместник градски прокурор и напусна шефския пост след пенсионирането на градската прокурорка Илияна Кирилова като част от нейния екип.

снимка: БТА/Архив

Ръководеше криминалния отдел на Софийската градска прокуратура и координираше разследванията на тежки престъпления като убийства, опити за убийства, отвличания, въоръжени грабежи. Работил е по разследванията за убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса, както и по случая с валиумния изнасилвач Йохан Стелингверф. През 2014 година е имало заплахи срещу Иво Илиев и тогава му е назначена охрана. Няколко месеца по-късно той е поискал свалянето ѝ.

От Асоциацията на прокурорите определят нападението над Иво Илиев като като недопустимо и брутално нападение срещу държавността. И заявяват, че то е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция.

Репортери: Иво Никодимов, Алекс Христов