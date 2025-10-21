БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
8526
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все повече шофьори започнаха да използват главен път Е-79 в отсечката от Кресна до Сандански, за да избегнат толкамерите, които засичат средна скорост на автомагистрала „Струма“.

През кресненското село Долна Градешница всекидневно преминават десетки автомобили. А през последните седмици трафикът се е увеличил значително.

„Определено да, има повече движение по стария път, който е от тук до Сандански. И най-вече на тежкотоварни камиони. Има увеличение. Не е като преди“, каза Гергана.

„Повечето коли от тук минават. Все едно е магистрала… Аз съм тука на параклиса, всеки ден съм тука и ми прави впечатление, даже децата ги пазим“, коментира Стоян Станоев.

Причината според местните са толкамерите на автомагистрала „Струма“ в отсечката Дамяница – Сандански. Така, за да избегнат глоба за превишена скорост, шофьорите се насочват по главен път Е-79, който пък
минава през селото.

„След като се движиш с нормална скорост и с правилата, защо да заобикаляш. Но явно има хора, които искат да го заобикалят и минават от тук“, добави Гергана.

„Няма никакъв смисъл от това заобикаляне, защото ако продължат движението си по автомагистралата и спазват ограничителната скорост… дори ще стигнат по-бързо, отколкото ако минават по-стария път“, отбеляза Георги Бързаков, пътен експерт.

Толкамерите, поставени на вход и изход на отсечката, засичат времето за преминаване на превозното средство. А софтуерът изчислява средната скорост между двете точки. При установено нарушение автоматично се издава глоба за превишена скорост. Затова намаляването преди камерата и ускоряването след това не върши работа.

"Виждаме първо какво се случва като тежки пътнотранспортни произшествия. И всичко това, което се случва, е на база високата скорост. И не виждам смисъл от това да бъдат упоменати къде са тези толкамери. Защото идеята на толкамерата е да се спазва Законът за движение по пътищата… Трябва по такъв начин да шофират шофьорите, че толкамерите да не са някакво страшилище за тях, а просто да ги чувстват като средство за контрол", каза Георги Бързаков, пътен експерт.

А най-сигурният начин да избегнете солените глоби, е като просто спазвате ограниченията – на магистралата и извън нея.

#хитрост #толкамери #Кресна #отсечка #Сандански

Последвайте ни

