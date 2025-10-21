Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните линии, за да започнат преговори

Все още не е насрочена дата за среща между президентите на Съединените щати и Русия, потвърдиха от Кремъл. Планът на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Украйна беше подкрепен от украинския президент и лидери от Европейския съюз. В обща декларация те се обявиха за замразяване на бойните линии, за да започнат преговори. Руските атаки срещу енергийната система продължават. И днес стотици хиляди украинци са без ток.

Една от поредните "мъртви зони" в Украйна - територии, които трябва да бъдат обезлюдени, заради руските удари по въздух и суша. Заради настъплението на руската армия, в части на Купянск в Харковска област, започна евакуация.

Андрей, шеф на спасителен екип: "Табелката на града беше паднала. Когато я вдигнаха, буквите се разместиха и вместо "Област Купянск" се получи "Купянски рай".

Ирония на съдбата, която трудно може да усмихне местните хора. Новините за интензивната дипломация за Украйна не успяват да заглушат интензивните руски удари.

"Коалицията на желаещите", в която влизат европейските партньори на Киев, също се обедини за замразяване на фронтовата линия, за да започнат преговори:

"Решително подкрепяме позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно, и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите. Оставаме обвързани с правилото, че международните граници не трябва да се променят със сила."

"Коалицията на желаещите" обаче, обвини Русия, че пречи за постигане на мир и настояха Украйна да участва активно в решаването на съдбата си.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "От миналия януари ни се казва, че Русия е готова да сключи мир. Наблюдавам, че от миналия март президентът Зеленски официално изрази готовност да подпише мирно споразумение. Но многократно, именно Русия никога не се явява на тази среща. Териториалните преговори могат да бъдат водени само от президента Зеленски, от името на неговата страна. Никой друг не би могъл да го направи."

Засега около срещата между Путин и Тръмп единственото известно е, че ще се проведе в Будапеща. Си Ен ЕН съобщи, че след телефонния разговор между първите дипломати на Съединените щати и Русия, се отлага физическата им среща.

От Сергей Лавров и Марко Рубио се очаква да подготвят разговора между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Сергей Лавров, външен министър на Русия: "С изненада прочетох днес, че според CNN срещата между Путин и Тръмп може да бъде отложена, защото след вчерашния ми разговор с Марко Рубио - цитирам "американските представители стигнаха до заключението, че руската позиция почти не се е променила. Искам официално да потвърдя. Русия не е променила позицията си в сравнение с концепциите, постигнати по време на разговорите в Аляска."

снимки: БТА

В очакване на евентуалната среща между Тръмп и Путин, европейската дипломация се активизира за Украйна. В четвъртък Европейският съвет ще обсъди темата Украйна, а в петък в Лондон се събира "Коалицията на желаещите".