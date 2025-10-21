БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните линии, за да започнат преговори

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Все още не е насрочена дата за среща между президентите на Съединените щати и Русия, потвърдиха от Кремъл. Планът на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Украйна беше подкрепен от украинския президент и лидери от Европейския съюз. В обща декларация те се обявиха за замразяване на бойните линии, за да започнат преговори. Руските атаки срещу енергийната система продължават. И днес стотици хиляди украинци са без ток.

Една от поредните "мъртви зони" в Украйна - територии, които трябва да бъдат обезлюдени, заради руските удари по въздух и суша. Заради настъплението на руската армия, в части на Купянск в Харковска област, започна евакуация.

Андрей, шеф на спасителен екип: "Табелката на града беше паднала. Когато я вдигнаха, буквите се разместиха и вместо "Област Купянск" се получи "Купянски рай".

Ирония на съдбата, която трудно може да усмихне местните хора. Новините за интензивната дипломация за Украйна не успяват да заглушат интензивните руски удари.

"Коалицията на желаещите", в която влизат европейските партньори на Киев, също се обедини за замразяване на фронтовата линия, за да започнат преговори:

"Решително подкрепяме позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно, и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите. Оставаме обвързани с правилото, че международните граници не трябва да се променят със сила."

"Коалицията на желаещите" обаче, обвини Русия, че пречи за постигане на мир и настояха Украйна да участва активно в решаването на съдбата си.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "От миналия януари ни се казва, че Русия е готова да сключи мир. Наблюдавам, че от миналия март президентът Зеленски официално изрази готовност да подпише мирно споразумение. Но многократно, именно Русия никога не се явява на тази среща. Териториалните преговори могат да бъдат водени само от президента Зеленски, от името на неговата страна. Никой друг не би могъл да го направи."

Засега около срещата между Путин и Тръмп единственото известно е, че ще се проведе в Будапеща. Си Ен ЕН съобщи, че след телефонния разговор между първите дипломати на Съединените щати и Русия, се отлага физическата им среща.

От Сергей Лавров и Марко Рубио се очаква да подготвят разговора между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Сергей Лавров, външен министър на Русия: "С изненада прочетох днес, че според CNN срещата между Путин и Тръмп може да бъде отложена, защото след вчерашния ми разговор с Марко Рубио - цитирам "американските представители стигнаха до заключението, че руската позиция почти не се е променила. Искам официално да потвърдя. Русия не е променила позицията си в сравнение с концепциите, постигнати по време на разговорите в Аляска."

снимки: БТА

В очакване на евентуалната среща между Тръмп и Путин, европейската дипломация се активизира за Украйна. В четвъртък Европейският съвет ще обсъди темата Украйна, а в петък в Лондон се събира "Коалицията на желаещите".

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #европейски лидери

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Русия

Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук" На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 03:52 мин.
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
31616
Чете се за: 03:07 мин.
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук" Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив 39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ