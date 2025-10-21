БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Мълчание след срещата за Светослав Вуцов в Бояна

От БФС и Левски отказаха коментар.

Светослав Вуцов
Снимка: Start-photo.bg
Обявената още миналата седмица среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на Левски Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов, се проведе в Националната футболна база в Бояна.

Разговорът премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в Левски Божидар Митрев.

Първи в БФС пристигна Сираков, а след края на събитието никой от страните не пожела да коментира.

Напрежението се покачи след поражението на националния отбор от Испания с 0:4 в Световна квалификация, играна на 14-и този месец във Валядолид. От Левски обвиниха щаба на България, че е подложил Вуцов на тормоз. Селекционерът Александър Димитров отрече това, а Вуцов обяви временно оттегляне от националния отбор. Левски излезе с декларация, последвана от нова позиция на Димитров и БФС. Вчера и Асоциацията на българските футболисти (АБФ) излезе с писмо в подкрепа на вратаря и му предложи помощта си.

