БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на българските футболисти подкрепи Светослав Вуцов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

От асоциацията предлагат треньори и футболисти да подписват Етичен кодекс на поведение.

светослав вуцов усещам израстване изиграхме добри контроли
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Асоциацията на българските футболисти излезе с официална позиция, в която се застъпи за вратаря Светослав Вуцов.

Припомняме, че стражът на Левски се оттегли временно от националния отбор след световните квалификации с Турция и Испания заради конфликт с треньорския щаб на "лъвовете".

От асоциацията ще внесат предложение в Българския футболен съюз (БФС) треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор.

Изявление на Асоциацията на българските футболисти:

След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното:

Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол. На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме.

Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните.

Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес.

Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти

Мила Христова – президент
Димитър Илиев – вицепрезидент

Свързани статии:

Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България
Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България
Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че...
Чете се за: 02:47 мин.
# Асоциация на българските футболисти #Светослав Вуцов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
3
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
4
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако
Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако
Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен
Чете се за: 00:47 мин.
Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул
Чете се за: 01:20 мин.
Греъм Потър е новият селекционер на Швеция Греъм Потър е новият селекционер на Швеция
Чете се за: 01:30 мин.
Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума
Чете се за: 02:22 мин.
Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ