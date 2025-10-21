Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна травма на коляното. След първия си прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си. Родната състезателка е била изнесена на носилка.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022 година и след година и половина се завърна в спорта.

Очаквайте подробности!