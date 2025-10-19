БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България без финал при мъжете на световното по спортна гимнастика в Джакарта

Спорт
Утре първенството продължава с квалификациите при мъжете и при жените, но без българско участие.

Кевин Пенев
Снимка: startphoto.bg
България няма да има представител във финал при мъжете на световното първенство по спортна гимнастика в Индонезия. Това стана ясно след първия ден на квалификациите след шест от общо осем потока.

Кевин Пенев и Давид Иванов започнаха добре и се наредиха сред първите 12 в пресявките на земя, прескок и кон с гривни. Пенев е с 11-а оценка на земна гимнастика 13.666 точки и 12-а на прескок с 13.783 точки (13.966 първи опит и 13.600 втори).

Дебютантът Давид Иванов, европейски вицешампион за младежи на кон с гривни, не успя да изпълни перфектно отскока в края на съчетанието си и с 14.100 точки и е на 11-а позиция.

Останалите българи получиха съответно: на земя Еди Пенев 13.100 точки (27 място), Димитър Димитров 11.100 (78), на прескок Даниел Трифонов 13.033 (33), Еди Пенев 12.683 точки (40), на кон с гривни Кевин Пенев 12.566 (40), на успоредка Давид Иванов 13.500 (21), Даниел Трифонов 9.566 точки (82) и на висилка Даниел Трифонов 12.800 (30).

Утре световното първенство продължава с квалификациите при мъжете и при жените, но без българско участие.

#световно първенство по гимнастика #Давид Иванов #Кевин Пенев

