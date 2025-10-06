БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес

Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
32 375 нарушения на средната скорост от старта на измерването и на 7 септември до днес, съобщават от АПИ.

Най-високите отчетени скорости за периода са 223 км/ч в отсечката Радиново – Цалапица и 222 км/ч в участъка Цалапица – Радиново, следвани от 219 км/ч в отсечката Ихтиман – Вакарел. Всичките са на АМ "Тракия".

Всички отсечки, на които се измерва средна скорост, са публикувани на сайта на Националното толуправление. Те са поставени по всички автомагистрали у нас, както и на пътища с концентрация на ПТП.

