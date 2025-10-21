БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Бившият френски президент ще излежава 5-годишна ефективна присъда

Снимка: БТА
Бившият френски президент Никола Саркози влезе в затвора. Така започна изпълнението на ефективната му присъда от 5 години по обвинение за участие в престъпна група и склоняване на близки сътрудници да търсят финансова подкрепа от либийския режим на покойния диктатор Муамар Кадафи за президентската кампания във Франция през 2007 година.

От днес, вероятно най-известният затворник във Франция вече се казва Никола Саркози. Макар Саркози да бе оправдан за участие в пасивна корупция и незаконно финансиране на успешната си президентска кампания от 2007 г., той бе признат за виновен на първа инстанция за престъпен заговор, при който е позволил на свои съветници да се свържат с представители на режима в Либия, за да опитат да получат финансиране.

Саркози отхвърля обвиненията, а адвокатите му заявиха, че ще обжалват. Преди това обаче, той влиза в затвора предвид наложената му мярка за предварително изпълнение на присъдата. Това е широко разпространена практика в страната, където 89% от присъдите за затвор над две години се изпълняват преди разглеждането на обжалване. По-рано днес, адвокатите на Саркози, който твърди, че е невинен, внесоха искане за освобождаването на бившия президент.

Кристоф Ангрен, адвокат на Саркози: "Той ще остане там минимум три седмици или един месец, тъй като Апелативният съд има два месеца за разглеждане на молба за освобождаване, а средното време в Парижкия апелативен съд е един месец."

Минути преди влизането в “La Santé”, обновен изцяло през 2019 г., Саркози заяви в съобщение в социалните мрежи, че “не търси никаква привилегии”. Той влезе в затвора с три книги, една от които "Граф Монте Кристо", както и с 10 снимки. Килията му ще бъде с площ около 10 квадратни метра. Ще разполага с легло, малко бюро, прикрепено към стената, душ, тоалетна и телефонна кабина с предварително записани номера. Той ще може да разполага с хладилник срещу сума от 7,50 евро на месец и да гледа телевизия срещу 14-15 евро на месец.

Себастиен Ковел, директор на пенитенциарната администрация: "Той ще бъде под специален режим, режим на изолация, като другите затворници в тези секции, това са около 100 други затворници във Франция. Това означава, че ще бъде сам в килията си, килия, която доскоро е била обитавана от друг затворник."

снимки: БТА

Вчера, стана ясно и че настоящият френски президент Макрон е приел Саркози в Елисейския дворец. Той коментира, че въпреки че вярва, че съдебната система е независима в изпълнението на ролята си, в човешки план е нормално да се срещне със Саркози. Бившият президент на Франция до 2012 г. Никола Саркози е обект на множество съдебни процеси. Той вече бе признат за виновен по аферата Бигмалион за незаконно финансиране на неуспешната си кампания за преизбиране през 2012 г.

Автор: Михаил Иванов, кор. на БНТ в Париж

#отива в затвора #Никола Саркози #бивш френски президент

