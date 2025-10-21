Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в Ивицата Газа

Днес ще бъде оповестен победителят в тазгодишните награди за журналистика “Дафне Каруана Галиция”. Журито избра десет финалисти. Преди официалната церемония в Европейския парламент имаше дискусия с журналисти, посветена на ролята на професията и заплахите, пред които са изправени представителите ѝ. В центъра на разговора беше работата на журналистите в Близкия изток. Ива Стойкова разговаря с Мартен Ру от организацията “Репортери без граници” за предаването "Светът и ние".

БНТ: След две години война - каква е равносметката за журналистите в Газа?

Мартен Ру, журналист от "Репортери без граници": "Равносметката е абсолютно ужасяваща, защото повече от 210 журналисти бяха убити в Ивицата Газа в рамките на тези две години. От тях най-малко 56 защото са били цел защото са журналисти. Това е драматично и трябва да бъде разглеждано с най-голямата тежест от политиците. Разговорът ни е в Европейския парламент - европейският отговор на престъпленията срещу журналисти, установени от нашата организация "Репортери без граници" не е на нивото, което очакваме. Освен това условията за журналистите в Газа са същите като за останалото население. Те са принудително разселвани, подложени на глад и това без съмнение се е отразило на способността им да работят. Част от журналистите бяха обвинени от израелската армия, че са терористи, за да се оправдае ликвидирането им. Така че всичко това оказва допълнителен натиск върху журналистите от гледна точка на професионализма им, достоверността на информацията, която съобщават на фона на отказа на израелската армия да допусне чуждестранни журналисти в палестинската територия."

БНТ: Достъпът на чуждестранни журналисти беше ограничен от самото начало. Какви рискове и постави това и какви последствия произтекоха?

Мартен Ру, журналист от "Репортери без граници": "Да, от самото начало на медиите беше забранено да имат независим достъп до Ивицата Газа. В някои случаи това беше възможно, но под контрола на израелската армия. "Репортери без граници" настояваме за независим достъп, а да може журналистите да вършат своята работа. Последицата от тази забрана е, че журналистическата работа да предаваш, да сравняваш информацията, да имаш различни източници на терен стана много по-сложна от гледна точка на ресурси и проверка на фактите. На място няма достатъчно екипи и затова няма достатъчно репортажи, каквито иначе биха могли да бъдат направени. Това е една конкретна последица. Отсъствието на чуждестранни медии прави по-лесно дискредитирането на палестинските журналисти и да се контролира информацията."

БНТ: Колко време ще е необходимо за създаването на една нормална медийна среда в палестинската територия?

Мартен Ру, журналист от "Репортери без граници": "На този етап можем да се надяваме, че прекратяването на огъня ще продължи и това ще позволи на международната преса да стигне до Газа, за да подкрепи невероятната работа, извършена от палестинските журналисти. "Репортери без граници" също доколкото е по силите ни чрез нашите проекти ще продължим да оказваме подкрепа за отразяването на конфликта. Хората на терен се нуждаят от оборудване, места, където да работят. Това е предизвикателство на фона на руините, но се надявам, че това ще бъде начало."

БНТ: Да поговорим за Украйна. Журналистите там също са подложени на риск…

Мартен Ру, журналист от "Репортери без граници": "Журналистите в Украйна също са на прицел. За съжаление като във всяка зона на конфликт безнаказаността е предпоставка срещу журналистите да бъдат извършвани престъпления. Отговорните за посегателствата срещу журналисти, независимо дали в Украйна или в Газа трябва да бъдат преследвани от закона. Само тогава можем да се надяваме, че ситуацията може да се нормализира. Зоните на конфликт не са само там. Ето например Судан - това е слабо отразяван конфликт заради трудностите пред суданските и чуждите журналисти да стигнат до някои райони в страната. Така че докато не започне да се търси отговорност, зоните на конфликт ще останат слабо медийно отразени."

БНТ: Какъв кураж се изисква да отразяваш трагедии, когато собственият ти живот е изложен на риск?