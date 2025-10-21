БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана

Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ по разпореждане на правосъдния министър Георги Георгиев.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", обясни министър Георгиев.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

"Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", каза още правосъдният министър.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.

Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Още 30 декара от парка на Военната академия ще отворят за гражданите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
