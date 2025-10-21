Нападението над прокурор Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, заяви зам. градският прокурор на София

Нападението над прокурора Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, каза заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.

Прокурор Кънев каза, че Иво Илиев се намира в изключително тежко състояние в болнично заведение. "Нападнат е изключително подло и брутално човек, който е баща, син, съпруг. Нападението е било с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто", каза още прокурор Кънев. Той изрази убеденост, че полицията и прокуратурата полагат усилия и работят максимално за това да установят механизма на деянието.

Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава, коментира още зам. градският прокурор на София Ангел Кънев.