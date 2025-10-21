БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ГЕРБ и ИТН поискаха ротационно председателство на Народното събрание. Това стана ясно след днешното заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ). Бюджетът за следващата година е била друга тема, обсъдена от партиите, подкрепящи кабинета.

В 8:30 часа тази сутрин започна заседанието на ССУ, в което се включи и премиерът Росен Желязков. Въпросът за ротационно председателство на Народното събрание е бил поставен от ГЕРБ и ИТН с аргумента за споделеното управление на държавата между трите формации, подкрепящи кабинета, съобщиха от централата на ГЕРБ.

Последва коментар и от председателя на парламента по време на посещението ѝ в Кърджали.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: „Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. В политиката динамиката е голяма. Според мен и според парламентарната група, към която принадлежа – БСП–ОЛ, въпросът за стабилността трябва да надделява над партийно-политическия егоизъм.“

Тя призова да се мисли държавнически, като не спести критики за начина, по който се е стигнало до настоящата криза.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: „Миналата седмица е урок – урок за всички нас, че въпросите, които ни вълнуват, трябва първо да бъдат поставяни между колегите в ССУ, а след това да се търсят медиите.“

И днес не стана ясна позицията на ИТН – дали подкрепят лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за споделяне на отговорността за управлението на държавата от всички партии, гарантиращи парламентарното мнозинство за кабинета „Желязков“.

Другата важна тема, обсъдена в рамките на ССУ, беше бюджетът за следващата година – първият, който трябва да бъде изготвен в евро. България от 1 януари получи зелена светлина за присъединяване към единната европейска валута. Поради тази причина в работата на ССУ участва и председателят на бюджетната комисия Делян Добрев, който обаче отказа всякакъв коментар.

Делян Добрев, депутат от ПГ на ГЕРБ–СДС: „Ще ви кажат колегите. Благодаря ви.“

Наталия Киселова потвърди, че бюджетът ще бъде основен приоритет на парламента:

„Разбира се, бюджетът в следващите седмици и месеци е най-важният въпрос. Всичко ще бъде насочено към това да се преодолеят онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите.“

Утре кворумът в пленарната зала ще бъде осигурен и работата на парламента ще продължи, гарантират партиите след днешния ССУ. И правителството поднови своята работа с редовно заседание, след като миналата седмица то беше отменено. Едно от взетите решения беше отпускането на еднократна помощ за близките на загиналите при потопа в Елените – в размер на 15 хиляди лева.

#преформатиране на коалицията # Наталия Киселова #формулата на управление

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Политика

ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
Премиерът Желязков заминава за Лондон за участие в среща по инициативата „Берлински процес“ Премиерът Желязков заминава за Лондон за участие в среща по инициативата „Берлински процес“
Чете се за: 01:30 мин.
Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление
Чете се за: 01:25 мин.
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите
Чете се за: 01:20 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в...
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ