Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност

ГЕРБ и ИТН поискаха ротационно председателство на Народното събрание. Това стана ясно след днешното заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ). Бюджетът за следващата година е била друга тема, обсъдена от партиите, подкрепящи кабинета.

В 8:30 часа тази сутрин започна заседанието на ССУ, в което се включи и премиерът Росен Желязков. Въпросът за ротационно председателство на Народното събрание е бил поставен от ГЕРБ и ИТН с аргумента за споделеното управление на държавата между трите формации, подкрепящи кабинета, съобщиха от централата на ГЕРБ.

Последва коментар и от председателя на парламента по време на посещението ѝ в Кърджали.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: „Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. В политиката динамиката е голяма. Според мен и според парламентарната група, към която принадлежа – БСП–ОЛ, въпросът за стабилността трябва да надделява над партийно-политическия егоизъм.“

Тя призова да се мисли държавнически, като не спести критики за начина, по който се е стигнало до настоящата криза.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: „Миналата седмица е урок – урок за всички нас, че въпросите, които ни вълнуват, трябва първо да бъдат поставяни между колегите в ССУ, а след това да се търсят медиите.“

И днес не стана ясна позицията на ИТН – дали подкрепят лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за споделяне на отговорността за управлението на държавата от всички партии, гарантиращи парламентарното мнозинство за кабинета „Желязков“.

Другата важна тема, обсъдена в рамките на ССУ, беше бюджетът за следващата година – първият, който трябва да бъде изготвен в евро. България от 1 януари получи зелена светлина за присъединяване към единната европейска валута. Поради тази причина в работата на ССУ участва и председателят на бюджетната комисия Делян Добрев, който обаче отказа всякакъв коментар.

Делян Добрев, депутат от ПГ на ГЕРБ–СДС: „Ще ви кажат колегите. Благодаря ви.“

Наталия Киселова потвърди, че бюджетът ще бъде основен приоритет на парламента:

„Разбира се, бюджетът в следващите седмици и месеци е най-важният въпрос. Всичко ще бъде насочено към това да се преодолеят онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите.“

Утре кворумът в пленарната зала ще бъде осигурен и работата на парламента ще продължи, гарантират партиите след днешния ССУ. И правителството поднови своята работа с редовно заседание, след като миналата седмица то беше отменено. Едно от взетите решения беше отпускането на еднократна помощ за близките на загиналите при потопа в Елените – в размер на 15 хиляди лева.