Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Запази
потопа елените властите наложиха пълна забрана влизане ваканционно селище
Слушай новината

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас, съобщиха от правителствената пресслужба.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

#потоп по Черноморието #еднократна помощ за пострадали при наводнения #еднократна помощ

