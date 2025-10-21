По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско
Чете се за: 00:37 мин.
Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас, съобщиха от правителствената пресслужба.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.