По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас, съобщиха от правителствената пресслужба.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.