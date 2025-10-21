БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 21.10.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Кампания "Еврото в нашия джоб"

Темата за новата официална валута – еврото, влиза в училище. Оказва се, че децата имат много въпроси по темата. Кампанията "Еврото в нашия джоб" стартира, за да подготви учениците. Тя е насочена към ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Математическа грешка в тест за седми клас

Математическа грешка предизвика усмивки и въпроси сред ученици и родители. В примерна задача за новия интегриран тест по математика и природни науки за седми клас, броят на видовете ракообразни е посочен като десетична дроб. От министерството обясняват, че това е техническа грешка в примерния материал, която ще бъде коригирана преди официалното въвеждане на теста.

Нови мерки за сигурност в търговските центрове в София

Столичната дирекция на вътрешните работи обмисля въвеждането на нови мерки за сигурност в търговските центрове, сред които е поставянето на металдетектори. Започнали са проверки на частните охранителни фирми, отговарящи за обектите.

Ден на отворени врати за любителите на модели на влакове

Клубът "Железопътен моделизъм – България" организира Ден на отворени врати. Събитието е в неделя, 26 октомври и ще се проведе на Централна гара София от 11:00 до 15:00 часа.

БАН подписа Национална харта на паметта

Българската академия на науките (БАН) подписа Национална харта на паметта – документ, посветен на съхраняването на спомена за героите на България. Ученици от училище "Д-р Петър Берон" в Свиленград първи приеха "Фенер на паметта" – пътуващ символ, който ще ги насърчи да откриват и представят свои незнайни герои от историята.

КУЛТУРА

Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид

Стада овце и кози преминаха по улиците на Мадрид, за да отбележат традиционния фестивал на миграцията на добитъка. Фестивалът се провежда ежегодно от 1994 г. и възстановява стария обичай за придвижване на стада от северните към южните пасища. Миналата година събитието беше отменено заради опасения от болести по животните.

Гробницата на Тутанкамон в опасност

Една от най-известните гробници в света, тази на фараона Тутанкамон в Египет, е застрашена. Учени съобщават за пукнатини по стените и тавана. Влагата и дъждовната вода увреждат рисунките, които са на повече от 3300 години. Предишни наводнения също са нанесли щети, поради което експерти търсят решения за спасяването ѝ за бъдещите поколения.

Нови униформи за Швейцарската гвардия във Ватикана

Швейцарската гвардия във Ватикана въвежда нови тъмносини униформи. Те ще се носят паралелно с емблематичните синьо-червено-жълти облекла, които остават непроменени. Докато новият вариант добавя съвременно излъчване, класическите униформи продължават да носят история и символика.

МУЗИКА

School Rock Fest разтърси София

Ученически рок банди от цялата страна се събраха на открито в близост до Централна гара София за School Rock Fest. Настроението от феста ни предава Надежда, която е забелязала между участниците и групата на нашия водещ – Ники.

Михаела Филева се пошегува със себе си... симфонично

Тя прие предстоящия си голям концерт не със сериозно лице, а с усмивка. Така показа, че дори големите концерти могат да звучат забавно.

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: По света

Никола Саркози влезе в затвора – първият френски президент зад решетките от Втората световна война насам
Никола Саркози влезе в затвора – първият френски президент зад решетките от Втората световна война насам
Жива ролева игра на остров Борнхолм Жива ролева игра на остров Борнхолм
Чете се за: 00:37 мин.
Нигерийска тийнейджърка спечели награда за еко проект Нигерийска тийнейджърка спечели награда за еко проект
Чете се за: 00:22 мин.
Ограничения в Instagram за потребители под 18 години Ограничения в Instagram за потребители под 18 години
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 20.10.2025 г. Новините 20.10.2025 г.
Чете се за: 02:32 мин.
Овце и кози превзеха улиците на Мадрид Овце и кози превзеха улиците на Мадрид
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ