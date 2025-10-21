Новините 21.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Кампания "Еврото в нашия джоб"

Темата за новата официална валута – еврото, влиза в училище. Оказва се, че децата имат много въпроси по темата. Кампанията "Еврото в нашия джоб" стартира, за да подготви учениците. Тя е насочена към ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Математическа грешка в тест за седми клас

Математическа грешка предизвика усмивки и въпроси сред ученици и родители. В примерна задача за новия интегриран тест по математика и природни науки за седми клас, броят на видовете ракообразни е посочен като десетична дроб. От министерството обясняват, че това е техническа грешка в примерния материал, която ще бъде коригирана преди официалното въвеждане на теста.

Нови мерки за сигурност в търговските центрове в София

Столичната дирекция на вътрешните работи обмисля въвеждането на нови мерки за сигурност в търговските центрове, сред които е поставянето на металдетектори. Започнали са проверки на частните охранителни фирми, отговарящи за обектите.

Ден на отворени врати за любителите на модели на влакове

Клубът "Железопътен моделизъм – България" организира Ден на отворени врати. Събитието е в неделя, 26 октомври и ще се проведе на Централна гара София от 11:00 до 15:00 часа.

БАН подписа Национална харта на паметта

Българската академия на науките (БАН) подписа Национална харта на паметта – документ, посветен на съхраняването на спомена за героите на България. Ученици от училище "Д-р Петър Берон" в Свиленград първи приеха "Фенер на паметта" – пътуващ символ, който ще ги насърчи да откриват и представят свои незнайни герои от историята.

КУЛТУРА

Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид

Стада овце и кози преминаха по улиците на Мадрид, за да отбележат традиционния фестивал на миграцията на добитъка. Фестивалът се провежда ежегодно от 1994 г. и възстановява стария обичай за придвижване на стада от северните към южните пасища. Миналата година събитието беше отменено заради опасения от болести по животните.

Гробницата на Тутанкамон в опасност

Една от най-известните гробници в света, тази на фараона Тутанкамон в Египет, е застрашена. Учени съобщават за пукнатини по стените и тавана. Влагата и дъждовната вода увреждат рисунките, които са на повече от 3300 години. Предишни наводнения също са нанесли щети, поради което експерти търсят решения за спасяването ѝ за бъдещите поколения.

Нови униформи за Швейцарската гвардия във Ватикана

Швейцарската гвардия във Ватикана въвежда нови тъмносини униформи. Те ще се носят паралелно с емблематичните синьо-червено-жълти облекла, които остават непроменени. Докато новият вариант добавя съвременно излъчване, класическите униформи продължават да носят история и символика.

МУЗИКА

School Rock Fest разтърси София

Ученически рок банди от цялата страна се събраха на открито в близост до Централна гара София за School Rock Fest. Настроението от феста ни предава Надежда, която е забелязала между участниците и групата на нашия водещ – Ники.

Михаела Филева се пошегува със себе си... симфонично

Тя прие предстоящия си голям концерт не със сериозно лице, а с усмивка. Така показа, че дори големите концерти могат да звучат забавно.