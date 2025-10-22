"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство

Днес се очаква да бъде повдигнато обвинение на 25-годишния младеж, който уби майка си, сестра си и леля си, и рани 7-годишното си братче с пушка.

За да прикрие престъплението, момчето е подпалило семейната къща.

Хюсеин Адемов, който е бивш кмет на община Руен обясни в "Денят започва", че в момента няма напрежение, но има страх сред хората.

"Караха се много често. През ден, два. И двамата имат психически заболявания - и убиецът, и неговият баща".

Той разказа, че насилие е имало много често. Подала е жалба до съда, за да има ограничителна заповед.

Също така и лелята, която е била убита е била привикана при нея, защото е я е било страх.

"Явно вече наближава зимата, няма къде да отидат и може би от тази гледна точка те са искали да дойдат тук в тази къща. Но не са били допуснати. Сигурно затова е сметнал "по-добре да ги убия".

