"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Повдигат обвинение на младежа, който уби майка си, сестра си и леля си в Бургаско

Днес се очаква да бъде повдигнато обвинение на 25-годишния младеж, който уби майка си, сестра си и леля си, и рани 7-годишното си братче с пушка.

За да прикрие престъплението, момчето е подпалило семейната къща.

Хюсеин Адемов, който е бивш кмет на община Руен обясни в "Денят започва", че в момента няма напрежение, но има страх сред хората.

"Караха се много често. През ден, два. И двамата имат психически заболявания - и убиецът, и неговият баща".

Той разказа, че насилие е имало много често. Подала е жалба до съда, за да има ограничителна заповед.

Също така и лелята, която е била убита е била привикана при нея, защото е я е било страх.

"Явно вече наближава зимата, няма къде да отидат и може би от тази гледна точка те са искали да дойдат тук в тази къща. Но не са били допуснати. Сигурно затова е сметнал "по-добре да ги убия".

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

Криминално

Гранични полицаи задържаха 10 мигранти без документи на пътя Самоков – София
Гранични полицаи задържаха 10 мигранти без документи на пътя Самоков – София
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 06:15 мин.
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:37 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
17465
Чете се за: 01:07 мин.
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.

