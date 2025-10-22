БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мостът над Янтра остава затворен - защо и докога?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Забранено е преминаването на тежкотоварни автомобили

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заради компрометирано пътно платно, затворен за тежкотоварни превозни средства остава мостът над река Янтра при село Долна Студена, Русенско.

Проблемът възникна след проливните дъждове в средата на октомври, когато нивото на реката достигна над 5 метра и заля около 100 декара земеделски площи.

Каква е ситуацията към момента в района?

снимки: БТА

И тази седмица продължава почистването от падналите дървета. Наложила се е и намесата и на специализирана техника.

"Водата беше дошла близо 5 метра и половина до началото на моста. И заради наносите проводимостта беше нарушена и бяха заляти около 100 декара ниви", обясни в "Денят започва" Драгомир Драганов - областен управител на Русе.

Включени в акцията са били и лодки. Дърветата са били нарязани и част от тях са били извадени. Очаква се нивото на Янтра още да спадне, за да може да се махне цялата дървесна маса и проводимостта на речното корито да бъде възстановена, поясни областният управител.

След като бъде почистен наносът ще бъде изготвен проект, за да може да бъде възстановена цялата пътна настилка на моста.

"Финансиране не знаем кога ще има. На пълни обороти сме да изготвяме технически задания. Този мост преди 20 години 40 метра бяха паднали в Янтра и стана така, че устоите, които бяха на сушата, им бяха забити пилоти. 20007 година беше възстановен мостът", каза още д-р Петър Петров - кмет на община Ценово.

Като "бягане по мъките" описа той търсенето на финансирането. Търсят се добри специалисти за изготвяне на проекта, допълни кметът на община Ценово.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#село Долна Студена #над Янтра #затворен мост

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
6
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Регионални

"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Продължават набезите на мечки Продължават набезите на мечки
Чете се за: 01:22 мин.
Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност
Чете се за: 02:00 мин.
Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в Бачковския манастир Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в Бачковския манастир
Чете се за: 00:20 мин.
До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй
Чете се за: 04:20 мин.
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
5659
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът? Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Слънчева и още по-топла сряда Слънчева и още по-топла сряда
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Литва затвори границата си с Беларус
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ