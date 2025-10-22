Мостът над Янтра остава затворен - защо и докога?

Заради компрометирано пътно платно, затворен за тежкотоварни превозни средства остава мостът над река Янтра при село Долна Студена, Русенско.

Проблемът възникна след проливните дъждове в средата на октомври, когато нивото на реката достигна над 5 метра и заля около 100 декара земеделски площи.

Каква е ситуацията към момента в района?

снимки: БТА

И тази седмица продължава почистването от падналите дървета. Наложила се е и намесата и на специализирана техника.

"Водата беше дошла близо 5 метра и половина до началото на моста. И заради наносите проводимостта беше нарушена и бяха заляти около 100 декара ниви", обясни в "Денят започва" Драгомир Драганов - областен управител на Русе.

Включени в акцията са били и лодки. Дърветата са били нарязани и част от тях са били извадени. Очаква се нивото на Янтра още да спадне, за да може да се махне цялата дървесна маса и проводимостта на речното корито да бъде възстановена, поясни областният управител.

След като бъде почистен наносът ще бъде изготвен проект, за да може да бъде възстановена цялата пътна настилка на моста.

"Финансиране не знаем кога ще има. На пълни обороти сме да изготвяме технически задания. Този мост преди 20 години 40 метра бяха паднали в Янтра и стана така, че устоите, които бяха на сушата, им бяха забити пилоти. 20007 година беше възстановен мостът", каза още д-р Петър Петров - кмет на община Ценово.

Като "бягане по мъките" описа той търсенето на финансирането. Търсят се добри специалисти за изготвяне на проекта, допълни кметът на община Ценово.

