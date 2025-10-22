Литва затвори границата си с Беларус

Литва затвори граничните си пунктове с Беларус заради балони на контрабандисти, които навлязоха във въздушното пространство на страната.



По-рано властите спряха въздушния трафик на летището във Вилнюс заради метеорологичните балони, използвани за контрабанда на цигари.

Част от полетите бяха отклонени към литовския град Каунас, а други - към Варшава и Рига. Полетите вече са възстановени.

Инцидентът е вторият подобен този месец. Аерогарата в литовската столица вече беше затворена в началото на октомври, отново заради балони с контрабандни цигари.



