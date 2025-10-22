Слънчева и още по-топла сряда

В сутрешните часове на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 3° и 9°, в София - около 4°. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София - 18°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 8° и 12°, а максималните - между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

В четвъртък в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образуват мъгла или ниска облачност. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е от юг, предимно слаб. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.

В събота ще има променлива облачност и на места отново ще превали дъжд. Вятърът чувствително ще отслабне и до вечерта отново ще придобие южна компонента. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. В източната половина от страната южният вятър ще се усили.