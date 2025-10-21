До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй

Завърши строителството на първия етап от хранилището за слаби и средноактивни радиоактивни отпадъци в Козлодуй. С това страната решава завинаги проблемът със съхраняването на този тип отпадъци.

За да започне реална работа хранилището трябва да получи и разрешение за експлоатация.

Все още обаче остава открит въпроса за съхраняването на високоактивните отпадъци сред които отработеното ядрено гориво, какви са опциите пред страната?

Над 1000 стоманобетонни кубове пълни с радиоактивни отпадъци вече чакат да бъдат складирани в новото хранилище. Двайсет години обаче отнема цялостните процес по изграждане на първия етап от съоръжението. Самото строителство започва през 2017 година. 29 август 2017 г.

Ира Стефанов - главен инженер на Националното хранилище: На първия етап е изградена първата платформа и съпътстваща сграда и съоръжения. Първата платформа съдържа 22 клетки за погребване, всяка една клетка е самостоятелна, сеизмично самостоятелна, квалифицирана.

В нея ще бъдат подредени 288 стоманобетонови кубове.

"Стоманобетонните контейнери се подреждат по определен ред, след като запълним клетката, ние запълваме свободното пространство с фин гранулиран материал и изграждаме покривната плоча".

Все още няма точен срок, в който да започне складирането на отпадъците. Преди това има друг етап.

Борислав Станимиров - зам. председател на Агенцията за ядрено регулиране:

Въвеждането в експлоатация е пробна експлоатация, тоест за един период, в който те ще обосноват за колко време искат тази пробна експлоатация, след това ще подадат заявлението, така че е много трудно да се изчисли 2026 - 2027 година.

След запълване на първите 22 клетки предстои изграждането на още 44 клетки на два етапа. Те ще бъдат достатъчни за обезпечаване на работата на АЕЦ Козлодуй дори и след изграждане на новите блокове - 7 и 8. След като хранилището събере всички отпадъци то ще бъде погребано завинаги като първите 300 години ще е под строг контрол.



Един от източниците на радиоактивни отпадъци е извеждането от експлоатация на малките блокове от първи до четвърти на АЕЦ "Козлодуй". Дейността се извършва от Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци под надзора на Агенцията за ядрено регулиране.

Николай Грозев - директор на дирекция в Агенцията за ядрено регулиране:

председателят е издал разрешение за поетапно изваждане на 20 парогенератора като след това ще бъде изграден временен цех за тяхното раздробяване, като идеята е металът, който ще се получи да бъде поетапно изведен и освободен от регулаторен контрол.

Все още България обаче не е взела решение какво ще прави с високоактвните отпадъци като отработеното ядрено гориво. От 1996 до 2022 година то се изнасяше за Русия с цел преработка и обратно връщане в страната след години. След началото на войната в Украйна отработеното гориво се съхранява в ядрената ни централа.

Николай Грозев: АЕЦ "Козлодуй" разполага с достатъчно място за съхраняване на отработеното гориво и се търсят вече начини за поетапно предаване. Няма нищо опасно от радиологична и от ядрена безопасност гледна точка горивото да се съхранява, то е добре подсигурено.

Страната обаче трябва да вземе решение дали ще преработва ядреното гориво оттук нататък като се водят разговори с Франция за това или ще го погребва.