София е домакин на годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии

За първи път БНР организира форума

Снимка: БТА
Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии тази година се провежда в София.

Българското национално радио за първи път е домакин на форума, в който участват представители на 24 радиа и телевизии от 5 континента. Темата на форума е "Обществените медии – силата на аргументите". Темите, които обсъждат участниците са свободата на словото, независимостта, кризите и финансирането на обществените медии. Конференцията откри българският държавен глава Румен Радев.

Румен Радев – президент на Република България: "В първите редици на борбата срещу манипулация на обществото трябва да бъдат именно журналистите с техния морален компас и задължително - гражданска смелост. Трябва да търсят истината и да я споделят, независимо дали тя е удобна за силните на деня икономически и политически, и трябва да могат да отстояват на натиска за заглушаване и цензура."

Милен Митев – генерален директор на БНР: "Ние сме прекрасна защитна линия, защита срещу дезинформацията, срещу манипулацията, срещу лъжите. И е много важно нашите общества и нашите правителства да разберат това."

снимки: БТА

#президента Румен Радев #Милен Митев #обществени медии #БНР

