БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недопустима "игра": За два дни - втори случай на агресия с нож между деца (ОБЗОР)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Въпросът защо непълнолетни ходят с ножове все още няма отговор

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Втори случай за два дни, в който дете намушква друго дете. Въпреки че за днешния случай се твърди, че става дума за игра в училищния двор, пострадалото 12-годишно дете е прободено с нож в областта на рамото.

Въпреки последните тревожни случаи от полицията казаха, че София е спокоен град и няма бум на детската престъпност. А въпросът защо 15-годишни момчета ходят с нож в джоба все повече ни затруднява.

Тази сутрин в голямото междучасие в 94 то училище в квартал "Христо Ботев" - децата си играят на фитнес площадката в двора. Двете момчета са от 7-ми и 8-ми клас.

"Децата си играят там, закусват си, няма караници между тях, няма напрежение, няма проблеми. Просто едното дете изважда ножа и на шега посяга към другото дете. Точно това говорим, че те знаят, те са запознати, да не се носят никакви оръжия в училищата, никакви ножове", коментира Лидия Ярнова, директор на 94-то СУ.

В училищния двор децата децата ни казват, че 15-годишният извършител е намерил ножа на двора. От полицията не отрекоха версията. И най-вероятно оръжието не е влизало в самата сграда.

"Все още не можем да кажем със сигурност дали е имало умисъл или по-скоро се касае за инцидент в самото училище. В момента текат процесуални действия и с двете лица. Работи се по всякакви версии, включително с умисъл, включително без умисъл", обясни Александър Нецов - началник сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Първо РУ.

Началникът на дирекция "Детска престъпност и криминален контингент" успокои хората, че въпреки инцидентите от последните дни няма данни за ескалация на детската престъпност.

"Както каза и министърът на вътрешните работи в един друг брифинг, София действително е спокоен град, особено в това отношение", обясни Стефан Попов.

Постадалото 12-годишното момче е откарано в "Пирогов", а раната му е обработена. Детето е освободено за домашно лечение, съобщиха за БНТ от болницата.

#агресия #училище #нож #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Сигурност и правосъдие

Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 06:15 мин.
Нападението над прокурор Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, заяви зам. градският прокурор на София Нападението над прокурор Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен, заяви зам. градският прокурор на София
Чете се за: 01:25 мин.
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 03:20 мин.
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Недопустима "игра": За два дни - втори случай на агресия...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ