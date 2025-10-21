Недопустима "игра": За два дни - втори случай на агресия с нож между деца (ОБЗОР)

Втори случай за два дни, в който дете намушква друго дете. Въпреки че за днешния случай се твърди, че става дума за игра в училищния двор, пострадалото 12-годишно дете е прободено с нож в областта на рамото.

Въпреки последните тревожни случаи от полицията казаха, че София е спокоен град и няма бум на детската престъпност. А въпросът защо 15-годишни момчета ходят с нож в джоба все повече ни затруднява.

Тази сутрин в голямото междучасие в 94 то училище в квартал "Христо Ботев" - децата си играят на фитнес площадката в двора. Двете момчета са от 7-ми и 8-ми клас.

"Децата си играят там, закусват си, няма караници между тях, няма напрежение, няма проблеми. Просто едното дете изважда ножа и на шега посяга към другото дете. Точно това говорим, че те знаят, те са запознати, да не се носят никакви оръжия в училищата, никакви ножове", коментира Лидия Ярнова, директор на 94-то СУ.

В училищния двор децата децата ни казват, че 15-годишният извършител е намерил ножа на двора. От полицията не отрекоха версията. И най-вероятно оръжието не е влизало в самата сграда.

"Все още не можем да кажем със сигурност дали е имало умисъл или по-скоро се касае за инцидент в самото училище. В момента текат процесуални действия и с двете лица. Работи се по всякакви версии, включително с умисъл, включително без умисъл", обясни Александър Нецов - началник сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Първо РУ.

Началникът на дирекция "Детска престъпност и криминален контингент" успокои хората, че въпреки инцидентите от последните дни няма данни за ескалация на детската престъпност.

"Както каза и министърът на вътрешните работи в един друг брифинг, София действително е спокоен град, особено в това отношение", обясни Стефан Попов.

Постадалото 12-годишното момче е откарано в "Пирогов", а раната му е обработена. Детето е освободено за домашно лечение, съобщиха за БНТ от болницата.