Срещата между Тръмп и Путин се отлага - засега

Емилия Запартова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Отлага се и разговорът между първите дипломати на САЩ и Русия

Тръмп - Путин
Снимка: БТА
Все още няма обявена дата за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. От Белия дом съобщиха, че "засега няма планове за среща в близко бъдеще между президентите на САЩ и Русия".

От Кремъл също потвърдиха, че няма насрочена дата за разговори между Путин и Тръмп. Планът на стопанина на Белия дом за прекратяване на огъня в Украйна беше подкрепен от украинския президент и лидери от ЕС. В обща декларация те се обявиха за замразяване на бойните линии, за да започнат преговори.

Русия е повторила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в комюнике, изпратено до Вашингтон през уикенда.

Си Ен Ен съобщи, че след телефонния разговор между първите дипломати на САЩ и Русия, се отлага физическата им среща. От Сергей Лавров и Марко Рубио се очаква да подготвят разговора между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

