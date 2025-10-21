Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница

По преценка на лекари 15-годишният, обвинен в убийството на свой връстник в столичен мол, остава в болница, след като днес се наложи медицински екип да изведе момчето от съдебната зала, докато се гледа мярката му.

Съдебното заседание бе прекъснато два пъти. Първият - защото обвиняемият имаше проблеми с говора. Според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация.

Заседанието бе подновено след намирането на логопед, но минути след 20 часа отново бе прекъснато, защото на обвиняемия му прилошало и спешен екип го закара до "Пирогов" за изследвания.

Още подробности вижте в репортажа