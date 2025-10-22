БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Сред култовите предмети са и очилата на Джон Ленън и бялата шапка на Майкъл Джексън

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предмети на култови музиканти отиват на търг в Лондон тази седмица.

Сред тях над 150 предмета на британската група Oasis.


В центъра на вниманието е червената китара Gibson на китариста и ко-вокалист на групата Ноел Галахър, повредена от брат му Лиъм по време на печално известното сбиване зад кулисите в нощта, в която Oasis се разпаднаха на върха на славата си през 2009 г.

Продава се и акустичната китара, на която Ноел Галахър записва култовата песен "Wonderwall", както и ръчно написани текстове на всички песни от седемте студийни албума на Oasis.

Сред другите предмети на търга са чифт очила на Джон Ленън, бялата шапка носена от Майкъл Джексън в клипа към песента "Smooth Criminal", както и ръчно написани текстове на песни на Джими Хендрикс.

#култови музиканти #Oasis #Лондон #търг #Майкъл Джексън #Джон Ленън

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
6
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Любопитно

За първи път откриха комари в Исландия
За първи път откриха комари в Исландия
Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО) Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория" Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"
Чете се за: 03:30 мин.
Балонена фиеста в Румъния Балонена фиеста в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.
Традиционен парад на самураите в Япония (СНИМКИ) Традиционен парад на самураите в Япония (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Бразилка завърши соло плаването си от Гренландия до Аляска Бразилка завърши соло плаването си от Гренландия до Аляска
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Слънчева и още по-топла сряда Слънчева и още по-топла сряда
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ) Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ