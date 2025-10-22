Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)

Предмети на култови музиканти отиват на търг в Лондон тази седмица.

Сред тях над 150 предмета на британската група Oasis.



В центъра на вниманието е червената китара Gibson на китариста и ко-вокалист на групата Ноел Галахър, повредена от брат му Лиъм по време на печално известното сбиване зад кулисите в нощта, в която Oasis се разпаднаха на върха на славата си през 2009 г.

Продава се и акустичната китара, на която Ноел Галахър записва култовата песен "Wonderwall", както и ръчно написани текстове на всички песни от седемте студийни албума на Oasis.

Сред другите предмети на търга са чифт очила на Джон Ленън, бялата шапка носена от Майкъл Джексън в клипа към песента "Smooth Criminal", както и ръчно написани текстове на песни на Джими Хендрикс.