Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г.

Китара, принадлежала на Ноел Галахър и повредена в нощта, когато групата „Оейзис“ се разпадна, ще бъде пусната на търг и се очаква да достигне цена от 500 000 британски лири (673 000 щатски долара), съобщи агенция ДПА.

Групата, която тази година се събра за световно турне, се раздели през 2009 г. след сбиване зад кулисите на фестивал в Париж, по време на което Лиам Галахър повреди червената китара "Гибсън" на брат си от 1960-те години.

Китарата ще бъде пусната на търг през октомври в музикалния аукцион на Propstore и е предварително оценена между 250 000 и 500 000 британски лири. Тя е сред 150 артикула на групата, включени в търга, сред които е и акустичната китара Takamine FP460SC на Ноел Галахър, използвана за записите на песента Wonderwall, оценена между 200 000 и 400 000 британски лири.

Снимки: БГНЕС

В аукциона ще бъдат предложени над 550 предмета на някои от най-известните световни артисти, с обща оценена стойност над 3 млн. британски лири. Сред тях са тъмните очила „Lost Weekend“ на Джон Ленън, оценени между 150 000 и 300 000 лири, и бялата шапка от клипа на Smooth Criminal на Майкъл Джексън, с оценка между 40 000 и 80 000 лири.

На търг ще бъдат пуснати също кимоно на Фреди Меркюри и чифт слънчеви очила "Гран при" на Елвис Пресли, двете с оценка между 8000 и 16 000 лири, както и ръкописни текстове на Джими Хендрикс за хитовата му песен Straight Ahead, оценени между 40 000 и 80 000 лири.

Двудневният музикален търг на Propstore ще се проведе на 23 и 24 октомври, уточняват от ДПА.