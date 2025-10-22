БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп не искал "безсмислена среща"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Разговорът му с Путин в Будапеща се отлага - засега

Тръмп не искал "безсмислена среща"
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата Тръмп-Путин в Будапеща се отлага.

След дни на очакване, че такава среща ще се състои в рамките на следващите две седмици, от Белия дом заявиха, че "няма планове" за среща "в близко бъдеще".

Американският президент също заяви късно снощи, че не иска "безсмислена среща".

По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август, която не доведе до конкретни резултати. Сегашното решение за отлагане може да се разглежда като опит да се избегне повторна подобна ситуация.

"Не искам да имам безсмислена среща. Не искам да губя време. Затова ще видя какво ще се случи. Казах им "Останете до фронтовата линия, до линията на фронта на бойното поле. Линията на фронта. И се оттеглете, върнете се у дома и си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно".

# Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин #Будапеща #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
6
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Европа

Литва затвори границата си с Беларус
Литва затвори границата си с Беларус
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ) Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
Близо 88 милиона евро струват откраднатите ценности от Лувъра Близо 88 милиона евро струват откраднатите ценности от Лувъра
Чете се за: 00:37 мин.
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в Ивицата Газа Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в Ивицата Газа
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Слънчева и още по-топла сряда Слънчева и още по-топла сряда
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ) Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ