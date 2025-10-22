Тръмп не искал "безсмислена среща"

Срещата Тръмп-Путин в Будапеща се отлага.



След дни на очакване, че такава среща ще се състои в рамките на следващите две седмици, от Белия дом заявиха, че "няма планове" за среща "в близко бъдеще".

Американският президент също заяви късно снощи, че не иска "безсмислена среща".

По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август, която не доведе до конкретни резултати. Сегашното решение за отлагане може да се разглежда като опит да се избегне повторна подобна ситуация.