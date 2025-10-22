Все по-често кафяви мечки слизат до села и вилни селища

Десетки случаи на забелязани мечки в населени места, вилни зони и пътища в страната. Не рядко и големите бозайници се оказват очи в очи с хората. Какво съветват специалистите при среща с мечка и какви са причините за тези случаи.

Търсенето на храна, горските пожари и големият ръст на популацията на кафява мечка. Това са основните причини, заради които големите бозайници са забелязвани в населени места доста често. Местата, където най-често мечки тази година са засичани са планинските общини в Югозападна България и западните части на област Смолян.

инж. Сашко Попов, директор на РДГ - Благоевград: "Мечката по принцип е предпазливо животно, което избягва контакта с хората и тези животни, които се снимат от хората в повечето случаи са млади животни, които нямат страх от тях. Най-правилната реакция, която трябва да има един човек сблъсък с мечка е да запази самообладание и в никакъв случай да не бяга с бърза крачка, защото това предизвика инстинкта на хищник у мечката и тя почва да го гони".

Все повече мечки не заспиват зимен сън. Това показват наблюденията на специалисти през последните години. Причините отново са свързани с метеорологичните условия и липсата на храна.

д-р Светослав Димитров, ветеринарен лекар: "При недостатъчно натрупване на хранителна маса, на мазнини, мечката няма да заспи зимен сън, това са физиологични процеси… когато има недостатъчно количество храна в горските масиви било то плодове, зеленчуци или месо животно не може да изпадне в хибернация. Много зависи и от температурата, има ли сняг няма ли сняг…"

От началото на месец октомври тече и активни ловен сезон за фазани, патици и други видове птици. Посещението на ловни дружинки в гората допълнително принуждава мечката да търси безопасни места, което често я води до населени места. Затова специалистите съветват още, при среща с мечка, вместо да снимаме животното, да подадем сигнал до 112.

Случаите на забелязани мечки в населени места, вилни зони и пътища в страната стават все по-чести. Не рядко и големите бозайници се оказват очи в очи с хората.

Какви са причините за тези процеси и как да реагираме, ако се окажем в ситуацията мечка да посети имота ни?

"Популациите на мечката според данните през последните години устойчиво растат, като до момента не са достигнали допустимия запас. Но това, че мечката идва в населените места е поради няколко причини. Обезлюдяването на планинските райони, липсата на храна във високите части на планината, както и търсенето на храна от страна на мечките в близост до населените места", каза в "Денят започва" инж. Сашко Попов - директор на Регионалната дирекция по горите в Благоевград.

По думите му мечката е предпазливо животно, което избягва контакта с хората. Най-правилната реакция на човек при среща с мечка е да запази самообладание и да не бяга, защото това предизвиква инстинкта при мечката и тя би започнала да го гони.

