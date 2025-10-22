БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все по-често кафяви мечки слизат до села и вилни селища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Как да реагираме, ако се окажем в ситуацията мечка да посети имота ни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Десетки случаи на забелязани мечки в населени места, вилни зони и пътища в страната. Не рядко и големите бозайници се оказват очи в очи с хората. Какво съветват специалистите при среща с мечка и какви са причините за тези случаи.

Търсенето на храна, горските пожари и големият ръст на популацията на кафява мечка. Това са основните причини, заради които големите бозайници са забелязвани в населени места доста често. Местата, където най-често мечки тази година са засичани са планинските общини в Югозападна България и западните части на област Смолян.

инж. Сашко Попов, директор на РДГ - Благоевград: "Мечката по принцип е предпазливо животно, което избягва контакта с хората и тези животни, които се снимат от хората в повечето случаи са млади животни, които нямат страх от тях. Най-правилната реакция, която трябва да има един човек сблъсък с мечка е да запази самообладание и в никакъв случай да не бяга с бърза крачка, защото това предизвика инстинкта на хищник у мечката и тя почва да го гони".

Все повече мечки не заспиват зимен сън. Това показват наблюденията на специалисти през последните години. Причините отново са свързани с метеорологичните условия и липсата на храна.

д-р Светослав Димитров, ветеринарен лекар: "При недостатъчно натрупване на хранителна маса, на мазнини, мечката няма да заспи зимен сън, това са физиологични процеси… когато има недостатъчно количество храна в горските масиви било то плодове, зеленчуци или месо животно не може да изпадне в хибернация. Много зависи и от температурата, има ли сняг няма ли сняг…"

От началото на месец октомври тече и активни ловен сезон за фазани, патици и други видове птици. Посещението на ловни дружинки в гората допълнително принуждава мечката да търси безопасни места, което често я води до населени места. Затова специалистите съветват още, при среща с мечка, вместо да снимаме животното, да подадем сигнал до 112.

Случаите на забелязани мечки в населени места, вилни зони и пътища в страната стават все по-чести. Не рядко и големите бозайници се оказват очи в очи с хората.

Какви са причините за тези процеси и как да реагираме, ако се окажем в ситуацията мечка да посети имота ни?

"Популациите на мечката според данните през последните години устойчиво растат, като до момента не са достигнали допустимия запас. Но това, че мечката идва в населените места е поради няколко причини. Обезлюдяването на планинските райони, липсата на храна във високите части на планината, както и търсенето на храна от страна на мечките в близост до населените места", каза в "Денят започва" инж. Сашко Попов - директор на Регионалната дирекция по горите в Благоевград.

По думите му мечката е предпазливо животно, което избягва контакта с хората. Най-правилната реакция на човек при среща с мечка е да запази самообладание и да не бяга, защото това предизвиква инстинкта при мечката и тя би започнала да го гони.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#набези #мечки

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
4
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
5
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
6
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Регионални

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов" 15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов"
Чете се за: 01:15 мин.
Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата? Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?
Чете се за: 02:17 мин.
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство "Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Чете се за: 01:35 мин.
Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ