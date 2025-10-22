България и Украйна все по-близки в икономически план

Украинската търговска камара и българското Министерство на транспорта обсъждат създаването на общ логистичен център в България. Страната ни има интерес да участва в следвоенното възстановяване на Украйна, а енергетиката и селското стопанство са водещи в икономическите отношения. Това стана ясно на двустранен бизнес форум, който се проведе в София.

България може да бъде изключително важен икономически хъб за Украйна и украинския бизнес към страните от Балканите и Европейския съюз. Около това мнение се обединиха участниците в българо-украинския бизнес форум, които събра представители на бизнеса от столицата Киев, но и от Одеса и региона, които има много сериозен принос в националната икономика на страната. България според посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук остава най-сериозният търговски партньор на страната ѝ на Балканите - важен елемент от икономическата дипломация, която води Киев дори в условията на руската инвазия през последните четири години.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България: "За втора поредна година в сътрудничество с търговско-промишлената палата на Украйна и българската Търговско- промишлена палата в София провеждаме украинско-български бизнес форум. Традиционно България е най-големият търговски партньор на Украйна в балканския регион и в същото време тя е много важен пазар за украинските стоки и продукти. България е важен партньор и за съвместното ни навлизане и на пазарите на трети страни. Мястото на Украйна в търговския оборот на България непрекъснато нараства."

Артем Рибченко, заместник-министър на общностите, териториите и инфраструктурното развитие, призова партньорите на Украйна да се включат в различни практични проекти.

Артем Рибченко: "Ние работим в много различни сфери и когато говорим за възстановяване, имаме предвид възстановяване в различни сфери – социална, медицинска и аналитична. Затова съм сигурен, че българският бизнес, ще намери своето място и ние, винаги ще оказваме съдействие на всички нива. Говорим за различни региони, области, в които се нуждаят от най-голяма помощ и за гражданското население, което се намира там. Но, разбира се, има и бизнес ориентирани проекти, които ще бъдат интересни – те са прости, от една страна, полезни, важни за Украйна и изгодни за бизнеса. Затова, както се казва, новите контакти носят нови договори."

Генадий Чижиков, ръководител на Търговско-промишлената палата на Украйна, е убеден, че България и Украйна са естествени приятели и икономически партньори, а ролята на България за Украйна все повече нараства не само за черноморските коридори, но и заради значението на река Дунав, която може да осигури бърз достъп на украинските стоки до пазара на ЕС.

Генадий Чижиков: "Нашето послание е много просто - виждаме нови възможности за сътрудничество в областта на логистиката и инфраструктурата. България се превръща в още по-интересна страна по отношение потока от стоки през нея, защото Украйна е експортно ориентирана и за нас е много важно да си сътрудничим с целия свят. И с Азия и с Африка, и с други страни, да не говорим за Европа. България показва, че вече играе и ще играе все по-голяма роля. Срещнахме се в Министерството на транспорта и точно обмисляме да отворим украински логистичен център в България, за да използваме по-активно морските и речните коридори в близост до Варна, Бургас и Русе. Когато комбинираме всичко това, виждаме огромни възможности за сътрудничество. Да не говорим, че Украйна е много силна в селското стопанство, затова каним български капитал, български хранителни компании за преработка на продукти. Виждаме и какъв огромен скок направи България в информационните технологии и в програмата "Ukraine Too" - тя е една от най-добрите. Можем да обединим усилията на двете страни, за да бъдем лидери на европейските, а може би дори и на световните пазари. Всичко това показва, че сега трябва да мислим за следващата стъпка, за възстановяването на Украйна, където България може да играе своята важна роля. Бях много доволен, че всички лектори на този форум говориха за огромната роля и опит на България по пътя на европейската интеграция. Ние мислим за България, като за надежден партньор и страна, която е извървяла този път и може да изиграе важна роля за Украйна. Виждам, че година след година отношенията между нашите страни само се подобряват, убеличава се търговският оборот, както и броят на контактите. Без дори да броим войната. Това ни дава възможност да говорим за стратегически отношения между нас. Затова сме тук, искаме да покажем на България, на българския бизнес, че въпреки войната, можем да работим и не е нужно да чакаме. Разбира се, всички се надяваме войната да свърши. Но трябва да работим сега, да продължим напред, да обединим усилията си."

Енергетиката и земеделието остават ключови сектори в двестраните ни икономически отношения. Дмитро Исаченко, които има компания занимаваща се с развиването на енергийните проекти и работеща между България и Украйна, повече от десет години у нас коментира, че страната ни може да бъде полезна, защото има много специалисти и компании, които могат да участват във възстановяването на унищожената и енергийна инфраструктура.

Дмитро Исаченко, украински бизнесмен: "Нуждаем се от ново строителство на електроцентрали в Украйна. Нуждаем се от специалисти. Имаме нужда от много технологии и инвестиции сега, и частните инвестиции са насочени към пазара на електроенергия в Украйна. Това са много големи инвестиции, защото пазарът е огромен. Това, е добре и за инвеститорите, защото могат да възвърнат инвестициите много, много бързо. И голям брой компании, както казах, сега инвестират в този пазар, в Украйна, в различни сфери, като в слънчеви електроцентрали, вятърни електроцентрали, газови електроцентрали и т.н. От друга страна, разбира се, България също има голям опит в тези сфери. През последните години с фондове на Европейския съюз, вашата страна построи тук много слънчеви и вятърни електроцентрали. Имате опит, специалисти, както и компании, които работят на този пазар, и това е голям потенциал за сътрудничество с Украйна."

Лилия Иванова, председател на Българо-украинската индустриална камара, е категорична, че днес икономическите отношения между София и Киев вървят възходящо и стокообмена ни за миналата година е близо 2 милиарда долара, като тенденцията е през 2025 г. той да се увеличи с около 10%.

Лилия Иванова: "Основните стоки, които България изнася към Украйна, са медикаменти, торове, флот стъкла. В същото време страната ни внася слънчогледово масло, нелегирани стомани. Този интензивен стокообмен показва позитивно развитие. Няколко са факторите, които влияят за това. Първо е голямата българска диаспора, живееща в Украйна наброяваща 200 000 човека, което оказва позитивно влияние както върху украинския бизнес спрямо България и търговските контакти с нея. Второто , което искам да спомена е, че след 2017 година, когато беше подписано Споразумението за свободна търговия между ЕС и Украйна това оказва положително влияние на двустранните ни бизнес отношения, които от тогава вървят във възходяща посока. Малко познат факт е, че украинците създадоха изключително голям брой търговски фирми в България , което естество, защото страна ни осигурява лесен достъп на украинските компании до европейските пазари. Близо 4800 украински граждани или юридически лица са съдружници в български фирми, а отделно близо 4400 български фирми по данни на регистрите ни се притежават като еднолични собственици от украински граждани. Всичко това ни дава възможност, че и за в бъдеще нашите търговско икономически отношения, ще се развиват много интензивно и позитивно. - Енергетиката и селското стопанство ли са най-динамичните сектори в двустранните ни икономически отношения? - Да, нашите, украински партньори, обръщат изключително сериозно внимание на този тип взаимоотношения.Освен това разрушената инфраструктура в Украйна е едно голямо предизвикателство за българския строителен сектор. Това и най-често задаваните въпроси от бизнеса по повод установяването на контакти с украинския бизнес. Така че ние трябва да се подготвяме от сега за възстановяването на Украйна и както много често си говорим с нашите украински колеги, "не после, а сега е времето да установяваме отношения и да се подготвяме за такива договори".

Още преди да е завършила четири годишната кремълска инвазия в Украйна, българският бизнес трябва да започне да се готви за възстановяването на страната, за което има всички предпоставки да бъде успешно. Украйна предстои да се превърне в огромна площадка на икономически възможности, където българският бизнес може да намери своята реализация, ако заеме позиции в правилния момент.