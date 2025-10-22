Румъния осуети руски опит за саботаж срещу украинска компания в Букурещ

Румънската разузнавателна служба е работила заедно с колегите си от Полша и от други европейски страни, за да предотврати опит за саботаж, организиран от Русия. Този пореден опит за саботаж, организиран от Москва на територията на Румъния, е бил насочен срещу най-голямата украинска компания за куриерски услуги „Нова Пост“, която има няколко представителства в северната ни съседка.

Румънските служби са заловили две лица, които са поставили два пакета с взривни и възпламенителни вещества в централния офис на „Нова Пост“ в Букурещ. Пакетите са имали устройство за задействане от разстояние. Целта на терористите е била или многоетажният блок в центъра на Букурещ, където се намира офисът, или транспортът на „Нова Пост“ към Украйна, съобщават румънските власти.

Двете лица са част от групата, хваната в Полша. Те са с украински паспорти и са били вербувани отдавна от руските служби. Опитали са се да избягат през Молдова, но са били върнати от молдовските гранични служители и арестувани на пътя от румънските служби.

Практиката на руските саботажи на румънска територия показва, че Москва като цяло използва граждани на други страни, извън Русия, за извършване на подобни мисии. Миналата година в Румъния беше заловен колумбиец, вербуван от ГРУ, с цел да извърши саботажи в оръжейни и други стратегически заводи на територията на страната. Румънски гражданин пък беше задържан, след като е изпращал на руското посолство снимки на румънски военни обекти.

Службите на северната ни съседка съобщават, че ежегодно се сблъскват с десетки руски опити за шпионаж, кибератаки, кампании за дезинформация, саботаж на транспортна и комуникационна инфраструктура, кражба на поверителна информация и други.