Димитър Каров: Аз съм много доволен и горд

Легендарният български волейболист Димитър Каров бе приет в Международната волейболна зала на славата в клас 2025 година. Събитието се проведе преди дни в САЩ.

„Чувствам се много добре, много ми е приятно и съм благодарен на всички, които участваха в това дело, защото то не беше лесно. Церемонията мина прекрасно, беше отлично организирана, всичко беше на много високо ниво“, коментира Каров пред БНТ. „Като всеки спортист, който е играл на високо ниво, е голяма радост и благодарност да получиш такава оценка. Аз съм много доволен и горд“, добави Каров.

Той е категоричен, че 2025 г. е една от най-успешните за българския волейбол, визирайки и успехите на националните отбори в международни състезания.

„За мен 2025 г. е една щастлива година. Спечелихме световна титла при девойките до 19 г., мъжете спечелиха сребърен медал. Моето номинираме в залата на славата също е резултат. Аз станах четвъртият човек, който влиза в залата на славата на волейбола след Димитър Златанов, Васил Симов и Тодор Симов. Това е гордост за нашия волейбол и една много висока оценка от световните специалисти“, коментира Каров.

Легендарният разпределител изрази мнение, че през годините волейболът се е променил много и то към добро, като изтъкна навлизането на технологиите в спорта.

„Волейболът сега е съвсем различен. С промените в правилата той стана много по-красив, по-динамичен. Много по-прецизен в оценките на съдиите“, добави Каров.

