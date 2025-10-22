Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор

Йохан Стелингверф, известен в родината си Нидерландия като "Валиумният изнасилвач", получи девет години затвор по обвинение за изнасилване на българка.

Той беше оправдаван по друго обвинение за изнасилване на унгарка.

Присъдата е на първа инстанция.



Йохан бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста.

Двете жертви са българка и унгарка, която се е срещала с подсъдимия в София.

Общественият интерес към историите за известния като "Валиумен изнасилвач" Йохан Стелингверф е огромен в родината му.

В медиите той е описан като човек, който е свръхинтелигентен, перфекционист, но и самотник.

Човек, който в някакъв момент става агресивен.

Според различни публикации холандецът е работил в миналото като учител, но често не се е явявал на работа.

Твърди се, че е в Холандия, в младежките си години той е бил жертва на тормоз в училище.

Името му е и известно в различни държави.

Прокуратурата в Испания и Малта, където на Йохан са повдигани обвинения за изнасилване през 2016 г. и 2014 г.,така и не успява да докаже вината му.