Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор

Той е обвинен, че е изнасилил българка
Йохан Стелингверф, известен в родината си Нидерландия като "Валиумният изнасилвач", получи девет години затвор по обвинение за изнасилване на българка.
Той беше оправдаван по друго обвинение за изнасилване на унгарка.
Присъдата е на първа инстанция.
Йохан бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста.
Двете жертви са българка и унгарка, която се е срещала с подсъдимия в София.
Общественият интерес към историите за известния като "Валиумен изнасилвач" Йохан Стелингверф е огромен в родината му.
В медиите той е описан като човек, който е свръхинтелигентен, перфекционист, но и самотник.
Човек, който в някакъв момент става агресивен.
Според различни публикации холандецът е работил в миналото като учител, но често не се е явявал на работа.
Твърди се, че е в Холандия, в младежките си години той е бил жертва на тормоз в училище.
Името му е и известно в различни държави.
Прокуратурата в Испания и Малта, където на Йохан са повдигани обвинения за изнасилване през 2016 г. и 2014 г.,така и не успява да докаже вината му.