БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Той е обвинен, че е изнасилил българка

свръхинтелигентният самотник валиумният изнасилвач получи години затвор
Слушай новината

Йохан Стелингверф, известен в родината си Нидерландия като "Валиумният изнасилвач", получи девет години затвор по обвинение за изнасилване на българка.

Той беше оправдаван по друго обвинение за изнасилване на унгарка.

Присъдата е на първа инстанция.


Йохан бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста.

Двете жертви са българка и унгарка, която се е срещала с подсъдимия в София.

Общественият интерес към историите за известния като "Валиумен изнасилвач" Йохан Стелингверф е огромен в родината му.

В медиите той е описан като човек, който е свръхинтелигентен, перфекционист, но и самотник.

Човек, който в някакъв момент става агресивен.

Според различни публикации холандецът е работил в миналото като учител, но често не се е явявал на работа.

Твърди се, че е в Холандия, в младежките си години той е бил жертва на тормоз в училище.

Името му е и известно в различни държави.

Прокуратурата в Испания и Малта, където на Йохан са повдигани обвинения за изнасилване през 2016 г. и 2014 г.,така и не успява да докаже вината му.

#"Валиумният изнасилвач" #присъда #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
4
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
5
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Сигурност и правосъдие

Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България?
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България?
Продължава делото за убийството на Пейо Пеев Продължава делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:40 мин.
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
Недопустима "игра": За два дни - втори случай на агресия с нож между деца (ОБЗОР) Недопустима "игра": За два дни - втори случай на агресия с нож между деца (ОБЗОР)
Чете се за: 02:35 мин.
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ