Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията

Срещата Тръмп-Путин в Будапеща засега се отлага. Това съобщиха от Белия дом като заявиха, че "няма планове" за среща между двамата лидери "в близко бъдеще".

Американският президент също потвърди отлагането. Дипломатическите совалки обаче не спират.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Вашингтон днес и утре за разговори с Тръмп. Според служител на Алианса, двамата ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир".

На този фон войната продължава с пълна сила.

Не искам "безсмислена среща" - Тръмп беше безкрайно откровен пред журналисти снощи, за липсата на перспективи пред планираната среща в Будапеща с руския президент Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:

"Не искам да имам безсмислена среща. Не искам да губя време. Казах им "Останете до линията на фронта и се оттеглете, върнете се у дома и си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска през август, която въпреки ръкостисканията и усмивките не доведе до пробив.

Отлагането последва разговорите между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом миналия петък, на които е бил оказан натиск да бъде отстъпен целия Донбас на Русия.

Зеленски видя възможна причина за отлагането и в отказа на Тръмп да даде на Украйна ракети "Томахоук".

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията. И веднага щом въпросът за далекобойните ракети за Украйна отпадна, Русия почти автоматично загуби интерес към дипломацията".

В опит да задържат Съединените щати в преговорите, Украйна и европейските й партньори подготвят нов план за прекратяване на войната.

Те настояват разговорите да използват за отправна точка настоящите фронтови линии. Съгласно предложения план от 12 точки, Киев ще получи гаранции за сигурност и средства за възстановяване след войната и пред страната ще бъде проправен път за бързо присъединяване към Евр опейския съюз.

Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще следи за прилагането на плана. На този фон, войната продължава с пълна сила - Русия атакува с дронове и балистични ракети Киев и района около столицата.

Има прекъсвания на електричеството в много части на страната.

снимки: БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристига днес в Швеция, за да договаря покупки на оръжие.