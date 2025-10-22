БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:02 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Запази

На фона на отложената среща между Тръмп и Путин - войната продължава с пълна сила 

зеленски русия отново прави всичко възможно избегне дипломацията
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата Тръмп-Путин в Будапеща засега се отлага. Това съобщиха от Белия дом като заявиха, че "няма планове" за среща между двамата лидери "в близко бъдеще".

Американският президент също потвърди отлагането. Дипломатическите совалки обаче не спират.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Вашингтон днес и утре за разговори с Тръмп. Според служител на Алианса, двамата ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир".

На този фон войната продължава с пълна сила.

Не искам "безсмислена среща" - Тръмп беше безкрайно откровен пред журналисти снощи, за липсата на перспективи пред планираната среща в Будапеща с руския президент Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:
"Не искам да имам безсмислена среща. Не искам да губя време. Казах им "Останете до линията на фронта и се оттеглете, върнете се у дома и си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска през август, която въпреки ръкостисканията и усмивките не доведе до пробив.

Отлагането последва разговорите между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом миналия петък, на които е бил оказан натиск да бъде отстъпен целия Донбас на Русия.

Зеленски видя възможна причина за отлагането и в отказа на Тръмп да даде на Украйна ракети "Томахоук".

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията. И веднага щом въпросът за далекобойните ракети за Украйна отпадна, Русия почти автоматично загуби интерес към дипломацията".

В опит да задържат Съединените щати в преговорите, Украйна и европейските й партньори подготвят нов план за прекратяване на войната.

Те настояват разговорите да използват за отправна точка настоящите фронтови линии. Съгласно предложения план от 12 точки, Киев ще получи гаранции за сигурност и средства за възстановяване след войната и пред страната ще бъде проправен път за бързо присъединяване към Евр опейския съюз.

Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще следи за прилагането на плана. На този фон, войната продължава с пълна сила - Русия атакува с дронове и балистични ракети Киев и района около столицата.

Има прекъсвания на електричеството в много части на страната.

снимки: БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристига днес в Швеция, за да договаря покупки на оръжие.

#войната в Украйна #Путин #Зеленски #Тръмп #Будапеща #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
4
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
5
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп не искал "безсмислена среща"
Тръмп не искал "безсмислена среща"
Срещата между Тръмп и Путин се отлага - засега Срещата между Тръмп и Путин се отлага - засега
Чете се за: 01:07 мин.
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо? Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Чете се за: 00:47 мин.
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум и започна работа НА ЖИВО: Парламентът събра кворум и започна работа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство "Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ