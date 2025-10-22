Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони

Козмин Моци е уверен, че Лудогорец отново ще триумфира с титлата в Първа лига. Техническият директор на разградчани говори преди гостуването на им в Йънг Бойс в Лига Европа. Действащите шампиони в родния елит ще срещнат швейцарците утре (сряда) от 22:00 часа.

Ето какво каза Моци на летището във Варна, откъдето потеглиха и „зелените“.

„Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем."

„Всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам (проблемите в българското първенство да се отразят). Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин“, добави той.

Един от ръководителите на „зелените“ коментира и евентуалното освобождаване на Руи Мота от старши треньорския пост, ако последва неуспех срещу швейцарците.

„Не е приятно на никой (б.р. – равенството със Спартак Варна), но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек.“

Той коментира и представянето на тима от Разград в Първа лига, но в крана сметка заяви, че отборът отново ще е шампион на родна земя в края на сезона.

„Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, завърши Моци,