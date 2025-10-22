БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:02 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс, отбеляза техническият директор на "зелените" преди следващия мач от Лига Европа.

Козмин Моци
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Козмин Моци е уверен, че Лудогорец отново ще триумфира с титлата в Първа лига. Техническият директор на разградчани говори преди гостуването на им в Йънг Бойс в Лига Европа. Действащите шампиони в родния елит ще срещнат швейцарците утре (сряда) от 22:00 часа.

Ето какво каза Моци на летището във Варна, откъдето потеглиха и „зелените“.

„Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем."

Всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам (проблемите в българското първенство да се отразят). Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин“, добави той.

Един от ръководителите на „зелените“ коментира и евентуалното освобождаване на Руи Мота от старши треньорския пост, ако последва неуспех срещу швейцарците.

Не е приятно на никой (б.р. – равенството със Спартак Варна), но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек.“

Той коментира и представянето на тима от Разград в Първа лига, но в крана сметка заяви, че отборът отново ще е шампион на родна земя в края на сезона.

Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, завърши Моци,

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Йънг Бойс #ПФК Лудогорец #Козмин Моци

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
4
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
5
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Лига Европа

Кабаков получи нов наряд за турнирите на УЕФА
Кабаков получи нов наряд за турнирите на УЕФА
Финландски съдия ще ръководи мача на Йънг Бойс и Лудогорец Финландски съдия ще ръководи мача на Йънг Бойс и Лудогорец
Чете се за: 02:10 мин.
Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис
Чете се за: 01:17 мин.
Нотингам Форест и Рейнджърс допуснаха поражения в Лига Европа Нотингам Форест и Рейнджърс допуснаха поражения в Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Десподов титуляр при загуба на ПАОК Десподов титуляр при загуба на ПАОК
Чете се за: 01:10 мин.
Нова късна драма и нови три точки за Порто в Лига Европа Нова късна драма и нови три точки за Порто в Лига Европа
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ