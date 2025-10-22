Криминалният психолог Росен Йорданов: Стана много модерно да си хулиган

Не толкова количеството насилие, което се произвежда в живота ни е важно, аз предупредих, че след случая в Русе ще има ефекти. По-важно е как интерпретираме нещата. И затова реакцията ни и тогава и сега е една и съща. А именно - какви културни образци създаваме, когато възрастните в лицето на политически партии, институции са в непрекъснат дебат, конфликт за интерпретация на реалността. Това поражда едни изкривени представи, това заяви в "Денят започва" криминалният психолог Росен Йорданов.

"Когато възрастните са в непрекъсната война, онова което отправят и възпитават в децата си е един феномен на преждевременната зрялост, на фалшивия възрастен. Детето живее с чувството, че трябва да бъде арбитър на тези взаимоотношения и респективно това понижава значително и драматично неговото нравствено самосъзнание. То започва да се чувства в правото си да прави неща, които не са за него".

Според него е станало модерно да си хулиган. Начинът на говорене, особено на политиците - ами, извинявайте, възкликна Росен Йорданов и попита: "Какво си мислят младите за прокуратурата?". Това по думите му е "място, на което работи една престъпна организация".

"Напоследък ми прави впечатление, че немалка част от младежите от 15 до 18 години са като манекени като от клуб на неонацисти - прически, стил. Това е модерно".

Няма авторитети, беше категоричен криминалният психолог. Минахме някаква граница, заяви той.

"Граници на справедливостта. Не можеш да говориш на алангро Когато казваш нещо не можеш да хулиш цяла институция. Може да има конкретен прокурор, съдия, но да кажеш прокуратурата е гнездо на оси - това е грешка".

Виктимизирахме реалността с този език, смята криминалният психолог.

Целта на агресията в момента е да "унижиш човека, да го нараниш". Това се превръща в модел, "защото този модел го виждаме от екрана от тези, които би трябвало да бъдат авторитети".

Криминалният психолог изрази мнение, че полицаите и учителите не могат да изземат функциите на онова, което в семействата изграждаме у децата - "просто не става", каза той.

