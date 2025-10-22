БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Коментар на Асен Александров - председател на Сдружението на директорите в средното образование

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След поредния случай на насилие между деца, този път в столично училище, когато осмокласник намушка 12-годишен с нож, излезе на преден план сигурността в учебните заведения.

Трябва ли да се стига до инциденти, за да се вземат мерки?

"Ние работим от отдавна за тези мерки. Училищата са най-сигурните места в страната. Там има десетки камери, учители. Ние гледаме последствията, а причините са назрявали години преди това. Семейната среда, начин на работа в училището", това каза в "Денят започва" Асен Александров - председател на Сдружението на директорите в средното образование.

Комуникацията е изключително важна. Според него училищата трябва да наблегнат на превенцията.

"Деца, които имат симптоми на агресия да бъдат наблюдавани. Да бъде разговаряно с тях. Децата като носят нож го носят, за да го покажат. В повечето случаи учениците сигнализират на учителите".

Купуваме металдетектори, решаваме проблема - не, защото представете си как 600 ученици минават през металдетектори, както на летището, в рамките на 10 минути.

"Това ще бъде козметична мярка, за да успокоим съвестта си. Ние трябва да работим за изкореняване на причините. Защото едно дете може да бъде наранено с предмет от кабинета по физика или пък с ритници. Ние трябва да се вгледаме в причината, а не толкова в последствията".

Той беше категоричен, че родители и учители трябва да се обединят с цел справяне с агресията в училище. Няма как навсякъде да има охрана, завърши той.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#намушкан ученик #агресия в училище

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
6
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Регионални

"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Продължават набезите на мечки Продължават набезите на мечки
Чете се за: 01:22 мин.
Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност Елените след потопа: Щети, равносметки и отговорност
Чете се за: 02:00 мин.
Мостът над Янтра остава затворен - защо и докога? Мостът над Янтра остава затворен - защо и докога?
Чете се за: 02:17 мин.
Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в Бачковския манастир Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, в Бачковския манастир
Чете се за: 00:20 мин.
До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй До 2 години ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът? Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Криминалният психолог Росен Йорданов: Стана много модерно да си хулиган Криминалният психолог Росен Йорданов: Стана много модерно да си хулиган
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Слънчева и още по-топла сряда Слънчева и още по-топла сряда
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ