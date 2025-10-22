Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?

След поредния случай на насилие между деца, този път в столично училище, когато осмокласник намушка 12-годишен с нож, излезе на преден план сигурността в учебните заведения.

Трябва ли да се стига до инциденти, за да се вземат мерки?

"Ние работим от отдавна за тези мерки. Училищата са най-сигурните места в страната. Там има десетки камери, учители. Ние гледаме последствията, а причините са назрявали години преди това. Семейната среда, начин на работа в училището", това каза в "Денят започва" Асен Александров - председател на Сдружението на директорите в средното образование.

Комуникацията е изключително важна. Според него училищата трябва да наблегнат на превенцията.

"Деца, които имат симптоми на агресия да бъдат наблюдавани. Да бъде разговаряно с тях. Децата като носят нож го носят, за да го покажат. В повечето случаи учениците сигнализират на учителите".

Купуваме металдетектори, решаваме проблема - не, защото представете си как 600 ученици минават през металдетектори, както на летището, в рамките на 10 минути.

"Това ще бъде козметична мярка, за да успокоим съвестта си. Ние трябва да работим за изкореняване на причините. Защото едно дете може да бъде наранено с предмет от кабинета по физика или пък с ритници. Ние трябва да се вгледаме в причината, а не толкова в последствията".

Той беше категоричен, че родители и учители трябва да се обединят с цел справяне с агресията в училище. Няма как навсякъде да има охрана, завърши той.

