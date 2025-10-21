Образователният министър свика извънредна среща за мерките за сигурност в училищата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и за нуждата от тяхното засилване, както и за предприемане на допълнителни действия на училищно ниво, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионалното управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая", информират от МОН.

12-годишно момче днес беше наръгано от осмокласник в столичното 94-то училище в квартал "Христо Ботев". Раненото дете беше за кратко настанено в травматологията в "Пирогов", а малко по-късно беше освободено за домашно лечение.



