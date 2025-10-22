БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети

Диана Симеонова
Сеул е свикал заседание на Съвета за национална сигурност

Снимка: БТА
Северна Корея е изстреляла няколко балистични ракети с малък обсег, предадоха световните агенции, като се позоваха на южнокорейската армия.

Армията на Сеул е засекла няколко снаряда, изстреляни в североизточна посока от район в близост до Пхенян. Ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат. Заради изстрелванията Сеул е свикал заседание на Съвета за национална сигурност. Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от месец май насам.

То идва броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, сред които президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин, за среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

