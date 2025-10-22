БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Според опозицията Борисов е капитулирал пред Пеевски

ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат на управление. Двете парламентарни групи са се обединили около решението - да не се променя настоящата форма на подкрепа.

Според опозицията Борисов е капитулирал пред Пеевски.

Как се стигна до това решение и какви са коментарите на опозицията?

- Защо се отказахте от преструктуриране на кабинета?

- Бойко Борисов, ГЕРБ-СДС: Когато се преформатира нещо трябва да има желание от всички.

- От кой нямаше желание?

- От другите две партии нямаше желание и затова го отложихме. Както винаги поканих Делян с неговите хора и го питах при какви условия това правителство може да съществува. Дойдоха, разговаряхме, без да искат нещо, ще подкрепят правителството.

- Ще поемат ли отговорността на управлението?

- Не, отговорността е на ГЕРБ и на другите две партии.

- Ще има ли ротация на председателя на Народното събрание?

- За нас е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това, на една година, трите партии да се ротират".

Иван Петков, ПГ на "БСП - Обединена левица": Имаме Национален съвет в неделя, където ще бъдат обсъдени оттук насетне какви действия да предприемем.

- Изглежда искат свалянето на Киселова, заговори се за ротационно председателство...

- Те излязоха с това официално, за мен е неправилно. Аз вчера каквото съм имал, съм казал на парламентарната група и на Изпълнителното бюро, както ще кажа и в неделя на НС.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: След гръмките театрални пози на Борисов новината се сви до дребен Фейсбук статус от партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председатели на парламента "когато се разберат" и унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и Новото начало от тази сутрин. Завладяната държава не се "преформатира" — освобождава се!".

Костадин Костадинов, "Възраждане": Видях последното прессъобщение от пресцентъра на ДПС, много се смях, защото ми напомня един лозунг от близкото минало - "две партии - една цел". Нали помните БЗНС и БКП. Видях снимката, на която седеше тъжният Борисов до триумфиращия Пеевски, само тук нямаме две партии една цел, тук имаме две партии един човек. На практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски".

Рамадан Аталай, АПС: Имам чувството, че господин Борисов няма да издържи на това наказание.

Радостин Василев, МЕЧ: Бойко Борисов е унищожен, неговата дума няма никакво значение, нито за БСП, нито за ИТН. Виждате, че той каквото каже, то става точно обратното, нито Киселова ще я смени, нито министри ще преформатира.

Красимира Катинчарова, ПГ на "Величие": Не бихме подкрепили ротация на председателя на Народното събрание, няма никакво значение между кои хора ще бъде ротирано това място и кои от управляващата коалиция ще го заемат.

