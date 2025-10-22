БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!

Николай Минков
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!
България е в системна политическа криза, защото реалният център на вземане на решения е изнесен извън конституционните институции. Това заяви депутатът Божидар Божанов от парламентарната трибуна в декларация от името на "Продължаваме промяната – Демократична България".

"Докато Пеевски не бъде изваден от сянката на властта и от службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата – хронична", смята Божанов.

Санитарният кордон, от който Борисов беше така ужасен, е насочен именно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски държава с главно "Д". В тази среда преформатиране е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване под каквато и да е форма на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поема курс към реформа, каза Божанов.

"С признанието за министерства на концесии, управлявани от кръгове, Борисов потвърди нашите мотиви за вот на недоверие. Това е само признание за завладяната държава. При пленени институции реални политики няма как да се случат, заяви депутатът. Пеевски, през официозите и сутрешните си комюникета, даде три сигнала към набързо свилия платната Борисов - че той премиер повече няма да бъде, че избори и смени на министри няма да има. Пеевски не разрешава такова преформатиране. Държавата висеше на пауза цяла седмица", каза още Божидар Божанов.

Заяви, че отговорът на ПП-ДБ е недвусмислен - "Санитарен кордон срещу модела на завладяване".

"Изолация на неформалното влияние в службите, в съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресорите на концесия. Прозрачност на преговори и коалиционни договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност, особено на върха. Тази криза не се лекува с боя по фасадата. Трябва прозрачност, върховенство на закона, връщане на политиката в институциите - там, където ѝ е мястото. Само така България може да излезе от спиралата на кризи и да върне нормалността в демократичния процес. Завладяната държава не се преформатира - освобождава се", заяви още Божидар Божанов.

#ПП-ДБ #Божидар Божанов #НС #декларация

