Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века

Лувърът отвори врати за посетители два дни след "обира на века". От прокуратурата съобщиха, че окраднатите бижута са на стойност 88 милиона евро.

Прокурорката на Париж Лор Бекюо заяви пред радио Ер Те Ел, че сумата е "изключителна", но добави, че по-голямата загуба е за историческото наследство на Франция.

При обира посред бял ден бяха откраднати 8 бижута на френската монархия - тиари, огърлици, обеци и брошки подарени от Наполеон и Наполеон III на съпругите им.

Два дни след обира от крадците няма и следа и експертите се опасяват, че бижутата вече може и да са претопени.

Бекюо се надява, че обявяването на стойността им ще накара крадците да се замислят и да не ги унищожават.

Следобед директорът на музея - Лоранс де Кар, ще отговаря пред парламентарната комисия по култура - на въпроси за сигурността на музея, качеството на витрините, в които са били изложени бижутата, и очевидната липса на екип за бързо реагиране, който да възпрепятства крадците.

#лувъра #кражба #крадци

Последвайте ни

