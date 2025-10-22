БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Запази

Жителите в хотел "Негреско" категорично се обявяха против събарянето на сградата

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Собственици на имоти във ваканционно селище "Елените" се събраха, за да обсъдят пораженията от наводнението и следващите общи действия след потопа.

Жителите от хотел "Негреско" настояват сградата да не бъде събаряна, въпреки че е построена върху коритото на река.

19 дни след опустошителното наводнение собствениците на имоти в Елените организираха общо събрание, което започна в 11.00ч.

Жителите в хотел "Негреско" категорично се обявяха против събарянето на сградата, след като стана ясно, че е построена върху речно корито.

Някои от тях заявиха, че дори не са знаели, че хотелът е построен върху река. Те смятат, че сметището край колектора е основен причинител на щетите.

Част от жителите тук са категорични, че ще заведат искове срещу държавата, Община Несебър и инвеститора, заради причинените щети по имуществото им.

Хората споделят, че не срещат подкрепа от институциите, а след отмяна на бедственото положение със собствени средства организират почистването в курорта.

Хората тук се чувстват изоставени – без вода, без ток и без ясна перспектива как ще продължат.

Докато институциите прехвърлят отговорността, собствениците със собствени средства разчистват калта и щетите от потопа.

Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в хотел "Негреско": "Някои са теглили кредити да си купят жилище, има собственици от Украйна, които това им е единствено жилище, понеже са избягали от войната. В момента държавата казва, че ще го събаря, което е абсурдно. Ще си търся правата, за да не се повтори този случай. Това е поредното бездействие на държавните органи".

Пламен Воденичаров, управител на апартаменти и търговски обекти: "Това е геноцид, което се случва тук! Първото нещо, което се прави е да се докарат химически тоалетни и да има вода, да си измием ръцете, лицето. Тук до седмица ще има дезинтерия - зверска епидемия! Всичко мирише на тиня и е ужасно. По най-бързия начин да се пуснат временно ток и да има вода!".

Тамара: "Чистят абсолютно собствениците сами. Ние минахме навсякъде. Сега се съюзяват, плащат за багери, за камиони, но това е цена, която е непосилна за всеки. До бариера Общината изчистила всичко. Оттам нататък всеки се спасява поотделно".

Георги Костадинов, собственик на апартамент: "Общината като чуят само "Елените" и си обръщат главата на другата страна и са приключили. Никой не си мърда пръста. Целият този боклук остава тук на улицата и там на поляната. Всичко се натрупва от хората, това е частен имот и за него няма сметище, където да се извозва всичко".

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#разчиствания #потоп по Черноморието #Елените #щети

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ