Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"

Собственици на имоти във ваканционно селище "Елените" се събраха, за да обсъдят пораженията от наводнението и следващите общи действия след потопа.

Жителите от хотел "Негреско" настояват сградата да не бъде събаряна, въпреки че е построена върху коритото на река.

19 дни след опустошителното наводнение собствениците на имоти в Елените организираха общо събрание, което започна в 11.00ч.

Жителите в хотел "Негреско" категорично се обявяха против събарянето на сградата, след като стана ясно, че е построена върху речно корито.

Някои от тях заявиха, че дори не са знаели, че хотелът е построен върху река. Те смятат, че сметището край колектора е основен причинител на щетите.

Част от жителите тук са категорични, че ще заведат искове срещу държавата, Община Несебър и инвеститора, заради причинените щети по имуществото им.

Хората споделят, че не срещат подкрепа от институциите, а след отмяна на бедственото положение със собствени средства организират почистването в курорта.

Хората тук се чувстват изоставени – без вода, без ток и без ясна перспектива как ще продължат.

Докато институциите прехвърлят отговорността, собствениците със собствени средства разчистват калта и щетите от потопа.

Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в хотел "Негреско": "Някои са теглили кредити да си купят жилище, има собственици от Украйна, които това им е единствено жилище, понеже са избягали от войната. В момента държавата казва, че ще го събаря, което е абсурдно. Ще си търся правата, за да не се повтори този случай. Това е поредното бездействие на държавните органи". Пламен Воденичаров, управител на апартаменти и търговски обекти: "Това е геноцид, което се случва тук! Първото нещо, което се прави е да се докарат химически тоалетни и да има вода, да си измием ръцете, лицето. Тук до седмица ще има дезинтерия - зверска епидемия! Всичко мирише на тиня и е ужасно. По най-бързия начин да се пуснат временно ток и да има вода!". Тамара: "Чистят абсолютно собствениците сами. Ние минахме навсякъде. Сега се съюзяват, плащат за багери, за камиони, но това е цена, която е непосилна за всеки. До бариера Общината изчистила всичко. Оттам нататък всеки се спасява поотделно". Георги Костадинов, собственик на апартамент: "Общината като чуят само "Елените" и си обръщат главата на другата страна и са приключили. Никой не си мърда пръста. Целият този боклук остава тук на улицата и там на поляната. Всичко се натрупва от хората, това е частен имот и за него няма сметище, където да се извозва всичко".

