БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна остава „на изчакване"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Запази

След провала на срещата Тръмп - Путин, Зеленски приветства плана за замразяване на фронтовите линии

войната в Украйна Киев
Снимка: БТА
Слушай новината

Володимир Зеленски заяви, че плановете на Доналд Тръмп за замразяване на войната на сегашните фронтови линии са „добър компромис“. Той направи коментара часове, след като стана ясно, че среща между президентите на Съединените щати и Русия засега няма да има.

Тръмп заяви, че плановете му за разговори с Путин са отложени, защото „не иска безсмислена среща“.

Седем души, сред които две деца, загинаха при масирани руски атаки срещу Украйна. В мишена се превърна и детска градина в Харков. Заради нападението над 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани.

Очакванията, че войната в Украйна скоро ще бъде замразена, не се оправдаха. Засега се замразяват единствено преговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не, не искам безсмислена среща. Не искам да губим време. Така че ще видим какво ще се случи. Казах им – замразете бойните линии. Отдръпнете се, приберете се вкъщи и всички си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно. Две държави, които губят по 5–7000 войници седмично. Така че ще видим какво ще се случи. Това е... не сме взели решение.“

Пет дни след като беше обявена, срещата между Путин и Тръмп се провали. Според източници на „Ройтерс“, Москва е изпратила неофициален документ до Вашингтон, в който настоява да ѝ бъде предаден целият контрол върху Донбас.

В момента руската армия контролира около 80 процента от региона. Според заместник-външния министър на Русия Сергей Рябков подготовката на срещата все пак продължава, а Кремъл уточни, че подобен процес отнема време.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Никой не иска да си губи времето – нито президентът Тръмп, нито президентът Путин. Те са президенти, които са свикнали да работят ефективно и с висока производителност. Но ефективността винаги изисква подготовка.“

Дни след визитата на украинския президент в Съединените щати, Володимир Зеленски започна европейска обиколка. В Швеция се очаква той да договори нова сделка за изтребители. Според Зеленски ракетите с голям обсег „Томахоук“ могат да се окажат „ключът към постигане на мир“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Веднага щом въпросът за ракетите с голям обсег се отдалечи малко, Русия почти автоматично започна да губи интерес към дипломацията.“

Доналд Тръмп ще се срещне днес в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Военният алианс координира доставките на оръжия за Украйна, много от които Европейският съюз и Канада закупуват от Съединените щати и ги предоставят на Киев.

В петък в Лондон ще се проведе среща на „Коалицията на желаещите“ – група съюзници на Украйна, в която влизат 35 държави.

#Влодимир Зеленски #Доналд Тръмп #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
3
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
5
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
6
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Европа

Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Премиерът Росен Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България Премиерът Росен Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България
Чете се за: 01:05 мин.
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България? Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България?
Чете се за: 01:45 мин.
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
Чете се за: 03:20 мин.
Тръмп не искал "безсмислена среща" Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ