Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна остава „на изчакване"

Володимир Зеленски заяви, че плановете на Доналд Тръмп за замразяване на войната на сегашните фронтови линии са „добър компромис“. Той направи коментара часове, след като стана ясно, че среща между президентите на Съединените щати и Русия засега няма да има.

Тръмп заяви, че плановете му за разговори с Путин са отложени, защото „не иска безсмислена среща“.

Седем души, сред които две деца, загинаха при масирани руски атаки срещу Украйна. В мишена се превърна и детска градина в Харков. Заради нападението над 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани.

Очакванията, че войната в Украйна скоро ще бъде замразена, не се оправдаха. Засега се замразяват единствено преговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не, не искам безсмислена среща. Не искам да губим време. Така че ще видим какво ще се случи. Казах им – замразете бойните линии. Отдръпнете се, приберете се вкъщи и всички си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно. Две държави, които губят по 5–7000 войници седмично. Така че ще видим какво ще се случи. Това е... не сме взели решение.“

Пет дни след като беше обявена, срещата между Путин и Тръмп се провали. Според източници на „Ройтерс“, Москва е изпратила неофициален документ до Вашингтон, в който настоява да ѝ бъде предаден целият контрол върху Донбас.

В момента руската армия контролира около 80 процента от региона. Според заместник-външния министър на Русия Сергей Рябков подготовката на срещата все пак продължава, а Кремъл уточни, че подобен процес отнема време.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Никой не иска да си губи времето – нито президентът Тръмп, нито президентът Путин. Те са президенти, които са свикнали да работят ефективно и с висока производителност. Но ефективността винаги изисква подготовка.“

Дни след визитата на украинския президент в Съединените щати, Володимир Зеленски започна европейска обиколка. В Швеция се очаква той да договори нова сделка за изтребители. Според Зеленски ракетите с голям обсег „Томахоук“ могат да се окажат „ключът към постигане на мир“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Веднага щом въпросът за ракетите с голям обсег се отдалечи малко, Русия почти автоматично започна да губи интерес към дипломацията.“

Доналд Тръмп ще се срещне днес в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Военният алианс координира доставките на оръжия за Украйна, много от които Европейският съюз и Канада закупуват от Съединените щати и ги предоставят на Киев.

В петък в Лондон ще се проведе среща на „Коалицията на желаещите“ – група съюзници на Украйна, в която влизат 35 държави.