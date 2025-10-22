БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историческият музей в Благоевград търси помощ от хората да разпознаят личности от архивни снимки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
историческият музей благоевград търси помощ хората разпознаят личности архивни снимки
Слушай новината

Регионалният исторически музей в Благоевград кани хората да дойдат и да разпознаят личностите на снимки, намерени в хранилищата.

Десетки стари снимки, разказващи хиляди истории. За повечето от тях обаче музейните служители нямат никаква информация – не е ясно нито кой е заснет, нито къде и кога са направени кадрите.

Силвия Домозетска – уредник, връзки с обществеността: "Най-лесният начин да стигнат до хората е чрез социалните мрежи и публикуваме по няколко снимки през определено време и очакваме от хората да разпознаят някого."

От музея апелират младите хора да показват снимките на своите роднини – баби, дядовци, родители – в търсене на спомени и разпознати лица.

"БНТ: Имате ли вече някаква обратна връзка?

Силвия Домозетска – уредник, връзки с обществеността: Имаме, да. Конкретно за някои от снимките, които сме публикували. Тези, все още не, но за тези, които публикувахме във връзка с възстановката „Някога в Горна Джумая“, вече имаме много нови снимки и много нови истории."

Всеки, който разпознае човек или място, може да се свърже с музея чрез социалните мрежи. Така историята ще бъде съхранена чрез общата памет на поколенията.

#помощ от хората #архивни снимки #регионален исторически музей Благоевград

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
3
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
5
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
6
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Регионални

РЗИ: Водата във Велико Търново не е опасна, въпреки че е мътна
РЗИ: Водата във Велико Търново не е опасна, въпреки че е мътна
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста" Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Чете се за: 03:30 мин.
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов" 15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов"
Чете се за: 01:15 мин.
Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата? Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?
Чете се за: 02:17 мин.
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство "Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ