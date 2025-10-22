Историческият музей в Благоевград търси помощ от хората да разпознаят личности от архивни снимки

Регионалният исторически музей в Благоевград кани хората да дойдат и да разпознаят личностите на снимки, намерени в хранилищата.

Десетки стари снимки, разказващи хиляди истории. За повечето от тях обаче музейните служители нямат никаква информация – не е ясно нито кой е заснет, нито къде и кога са направени кадрите.

Силвия Домозетска – уредник, връзки с обществеността: "Най-лесният начин да стигнат до хората е чрез социалните мрежи и публикуваме по няколко снимки през определено време и очакваме от хората да разпознаят някого."

От музея апелират младите хора да показват снимките на своите роднини – баби, дядовци, родители – в търсене на спомени и разпознати лица.

"БНТ: Имате ли вече някаква обратна връзка? Силвия Домозетска – уредник, връзки с обществеността: Имаме, да. Конкретно за някои от снимките, които сме публикували. Тези, все още не, но за тези, които публикувахме във връзка с възстановката „Някога в Горна Джумая“, вече имаме много нови снимки и много нови истории."

Всеки, който разпознае човек или място, може да се свърже с музея чрез социалните мрежи. Така историята ще бъде съхранена чрез общата памет на поколенията.