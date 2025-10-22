Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Двама журналисти, които са в затвори в Беларус и в Грузия, бяха обявени за носители на тазгодишната награда за свобода на мисълта "Сахаров".

Това обяви в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург председателката Роберта Мецола. Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус. Той е известен със своята открита критика към режима на Лукашенко. Oт 2021 година е в ареста и е осъден на осем години в наказателна колония. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка, осъдена през август на две години затвор по политически причини. Официалната церемония по награждаване на лауреатите, на която са поканени да присъстват всички номинирани, ще бъде по време на пленарната сесия през декември.

